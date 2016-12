Reuzenkreeft van zeven kilo op pensioen

Zeven kilo: zoveel weegt de 70-jarige kreeft 'Flupke' die gisteren arriveerde bij Horeca Totaal in Brugge. De kanjer, met klauwen van een halve meter lang, verdwijnt straks tijdens het feestgedruis niet in een kookpot, maar mag zijn oude dag slijten in een aquarium. Zijn voorganger, reuzenkreeft Gust, is intussen gestorven. KEN PIETERS

Naast een gewone kreeft valt op hoe groot Flupke wel niet is. Zijn scharen alleen zijn al een halve meter lang en 15 à 20 centimeter breed. - Benny Proot 'Flupke' arriveerde met het vliegtuig in Brussel en werd daarna met een vrachtwagen naar Brugge gebracht. "Zo'n kadee is heel uitzonderlijk", zegt Dominique Martens, afdelingshoofd van de vis. "Een doorsnee kreeft weegt 400 à 800 gram, maar dat is klein bier vergeleken met deze kolos. Zijn scharen alleen al zijn zo'n halve meter lang en 15 à 20 centimeter breed."



De mannetjeskreeft is een echte ancien. "Een exemplaar van een kilo is ongeveer tien jaar oud. Deze vriend moet al zo'n 70 jaar op de teller hebben staan. Hij is afkomstig uit de Fundybaai in Canada. Al die tijd heeft hij zich kunnen verschuilen voor de vissers."





Niet in de kookpot De delicatesse zal niet in de kookpot belanden tijdens de eindejaarsperiode. "Hij mag hier zijn oude dag komen slijten. We zullen hem een plekje geven in een aquarium met enkele kleine kreeftjes. Dat wordt zijn eigen luxueuze rustoord of serviceflat. Ik vermoed dat de reuzenkreeft veel bekijks zal hebben bij de klanten."





220 euro Met 'Flupke' krijgt de Canadees een typisch Vlaamse naam. "Een knipoog naar twee collega's met de naam Filip", legt Dominique uit. De verkoopsprijs van de kreeft zou zo'n 220 euro bedragen. Bioloog Hans Hillewaert van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek stipt aan dat kreeftachtigen blijven groeien. "Er zijn zelfs kreeften van meer dan twintig kilo, maar dit blijft toch een groot exemplaar. Zes kilo is zowat het maximumgewicht van een Europese kreeft. De Noord-Amerikaanse kreeften zijn talrijker en worden minder snel opgevist." Op zich is 'Flupke' geen gevaarlijk beest, maar waakzaamheid blijft toch aangeraden. "Die klauwen zijn een en al spier. Steek je vingers ertussen en je bent ze kwijt. Toch zal zo'n kreeft alleen agressief uit de hoek komen als hij in het nauw gedreven wordt."