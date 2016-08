Ouders willen loon leerkracht betalen (en baten daarom foodtruck uit samen met vluchtelingen)

De ouderraad van de Steinerschool in Assebroek springt in de bres om een van zijn favoriete leerkrachten aan boord te houden. De 62-jarige Guus Antonie zou door besparingen niet meer aan de slag kunnen in de school. "Door allerlei initiatieven te nemen, willen we zijn salaris zelf betalen", zegt ouder Marieke Hoozee. Ze willen onder andere, samen met drie vluchtelingen, een foodtruck uitbaten. BART HUYSENTRUYT

Guus Antonie, de leraar op de Steinerschool voor wie de ouders zich inzetten. - RV Guus Antonie is een Nederlandse Indonesiër die al les gaf in Steinerscholen over de hele wereld. Hij startte zijn carrière in Antwerpen, waar hij vast benoemd werd. Maar daarna trok hij de wereld rond en kon zo geen anciënniteit opbouwen. Sinds een paar jaar geeft hij les in Assebroek, waar hij nu ook woont. Antonie is al 62, en dus bijna pensioengerechtigd. Maar hoewel hij nog een jaar kon blijven, zou hij door besparingen weg moeten bij de Steinerschool.





50.000 euro "Wij kregen het nieuws dat leerkracht Guus, die vorig jaar klas 7 heeft begeleid, zou moeten afvloeien", zegt ouder Marieke Hoozee. "Dat was een donderslag bij heldere hemel. Hij is een erg graag geziene leerkracht, een wijze man die heel veel ervaring meebrengt in de school. Hij heeft een aantal initiatieven zoals de ouderschool, waarbij hij ook lesgeeft aan ouders, nieuw leven ingeblazen. Zijn expertise is een belangrijk pluspunt voor de school en daarom willen we hem ook graag aan boord houden."



De man wil niet in de belangstelling staan, maar is erg gecharmeerd door de actie van de ouders. Hij laat weten opgetogen te zijn dat hij door hun tussenkomst alvast kan starten aan het nieuwe schooljaar. Om zijn salaris te kunnen betalen, moet er wel geld in het laatje komen. De ouders zijn op zoek naar zo'n 50.000 euro, al kan dat bedrag ook nog wat minder zijn door tussenkomst van de Steinerschool zelf. Intussen is 2.288 euro ingezameld. "We zijn met een crowdfunding gestart om wat centen bijeen te sparen", zegt Marieke.





Sijsele "Verder plannen we nog een quiz, een kunstveiling en een lezing op school." Waar de ouders het meest van verwachten, is de uitbating van een foodtruck tijdens het festival Taste A Lot op 9, 10 en 11 september in Het Entrepot in Brugge. "We krijgen daarvoor de medewerking van drie erkende vluchtelingen Hannan, Akram en Muhammad. Zij leerden elkaar kennen in het opvangcentrum voor vluchtelingen in Sijsele en raakten bevriend. Ze slaan de handen in elkaar om enkele gerechten aan te bieden uit hun landen van herkomst: frisse vegetarische tabouleh, pittige Syrische foul en Irakese tepsi. De ouders zullen de gerechten tijdens het festival verkopen." De directie van de school laat nog weten dat de leerkracht op 1 september wellicht kan starten. "Daarna zien we wel hoe we zijn salaris betalen. Dit wordt wellicht zijn laatste jaar aan onze school. Hij kan om het even waar aan de slag, maar we zijn erg op hem gesteld", zegt directeur Giovanna Cassaro.