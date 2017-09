Knuffel zoekt baasje

Kim Wuestenberg uit Assebroek is op zoek naar de eigenaar van een knuffelbeest dat ze gisterenochtend vond op de hoek van de Burg en de Blinde Ezelstraat in Brugge. "Op het label van de knuffel staat geen naam, maar de geur van het konijntje was nog heel fris. Dat doet vermoeden dat de eigenaars er veel zorg voor droegen. Daarom heb ik de knuffel meegenomen naar huis in plaats van die in de gietende regen te laten liggen", zegt Kim. "Ik hoop dat ik de eigenaar kan vinden. Misschien heeft de knuffel wel een grote betekenis voor het kind."



De eigenaar van het knuffeldier kan een mailtje sturen naar west@hln.be. (MMB)