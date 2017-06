Haast je voor deze superkoopjes (want na één weekend sluit de winkel al)

Een T-shirt van Channel Zero-frontman Franky De Smet-Van Damme (5 euro) in huis halen? Of het leren vestje van federaal parlementslid Annick Lambrecht (27 euro)? Dan rep je je dit weekend naar The Empty Shop, een winkel die leeg is begonnen en zondag ook weer zo wil eindigen. "De opbrengst gaat naar een goed doel", zegt Isabelle Neyt.

T-shirt van Franky De Smet- Van Damme van Channel Zero. - Benny Proot

The Empty Shop in Brugge is een initiatief van Curieus West-Vlaanderen. Het concept sloeg eerder aan in Hasselt, Kortrijk en Gent. Het principe is eenvoudig: in een tijdelijk pand opent The Empty Shop letterlijk als een lege doos. Dankzij giften van winkels, bewoners of voorbijgangers wordt de etalage gevuld. Klanten kunnen die kledij of schoenen dan tegen een prikje aankopen. "We zijn echt gestart met een kale winkel, lege hangers en naakte paspoppen", zegt Isabelle Neyt van Curieus. "Maar nu staat de winkel echt bomvol. Het is niet normaal hoeveel kledij en schoenen van uitstekende kwaliteit we binnen hebben gekregen."