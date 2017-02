Dame laat dierenasiel 1,2 miljoen euro na

Te kleine hokken

Het dierenasiel krijgt jaarlijks tientallen schenkingen, maar meestal gaat het dan om kleinere bedragen tot 500 euro. Voor het eerst in het veertigjarig bestaan krijgt het zo'n bedrag overgeschreven. "Die dame wist ongetwijfeld dat er plannen waren om een nieuw gebouw te zetten", zegt Schoutteet. "Dat is ook duidelijk: de hokken voor de honden zijn te klein en er zijn tal van inbreuken tegen de wetgeving rond het dierenwelzijn. Het was een kwestie van tijd of we hadden de deuren moeten sluiten."



Bij Het Blauwe Kruis contacteerden ze het stadsbestuur, dat eigendom is van de gebouwen. Er werd een nieuwe erfpachtovereenkomst gesloten, waardoor Het Blauwe Kruis nu zekerheid heeft dat het de komende 45 jaar op de huidige locatie mag blijven. Zo kunnen ze nu ook hun bouwaanvraag indienen. "Dat doen we eerstdaags. Als we snel de bouwvergunning hebben, dan gaan de huidige gebouwen in juni tegen de vlakte. We verplaatsen dan de loopren voor de honden en brengen de katten onder in de conciërgewoning. De aannemer belooft ons dat hij de dierenverblijven in drie weken klaar kan hebben. Het hele gebouw zal pas in het voorjaar van 2018 klaar zijn", zegt Schoutteet.