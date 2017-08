Beloftevolle snookerspeler (24) onverwacht overleden

De 24-jarige Jonas Slagmulders uit Brugge was sinds iets meer dan een jaar aangesloten bij de Brugse biljartclub The Trickshot. Maandagavond ging hij er nog een spelletje snooker spelen. "Er leek helemaal niets aan de hand", vertelt voorzitter Oliver Vandenbohede aangeslagen. "Jonas was in zijn gewone doen: een fantastisch toffe gast die binnen de club maar ook ver daarbuiten erg geliefd was." Gisterenmorgen kreeg Vandenbohede het tragische nieuws te horen. "Ik kan nog steeds niet vatten dat Jonas er niet meer is", zucht hij.



"Dinsdagavond werd hij plots in de spoedafdeling opgenomen met hevige pijnen en hoge koorts. Vanmorgen (gisteren, red.) overleed hij in het ziekenhuis." Jonas speelde naast tennis al enkele jaren snooker.



Vorig jaar bewees hij z'n talent door zich in de B-afdeling tot West-Vlaams kampioen te kronen. "Binnen twee weken mocht hij zo aantreden in de ere-afdeling. Het zou een grote uitdaging worden voor Jonas. Hij keek er enorm hard naar uit. Jonas was gebeten door de snookermicrobe en leefde echt voor zijn sport. Begin dit jaar ging hij zelfs kijken naar het WK in Sheffield. Hij had ook plannen om in januari naar de Masters te gaan, waar onze landgenoot Luca Brecel na z'n overwinning op de China Open wellicht ook zal aan deelnemen. Het heeft echter niet mogen zijn. Onze club zal hem erg missen. Dit is een enorm groot verlies." (SDVO)