4.500 euro per maand om te gamen

'Bwipo', alias Gabriël Rau (18) uit Brugge, staat op dit moment in de Europese top 10 van het videospel 'League of Legends'. Hij zit minstens tien uur per dag voor zijn scherm om te oefenen. Op dit moment is hij lid van een Russisch team en verdient hij 4.500 euro bruto per maand. "Stoppen met school toen ik 16 was, is de juiste keuze geweest." BART HUYSENTRUYT

Een beeld van de online game League of Legends, waarin teams het tegen elkaar opnemen in een magische wereld. - RV Vanuit zijn kamer in een appartement in de Vlamingstraat werkt Gabriël Rau zich naar de top van het online computerspel League of Legends. Voor een niet-kenner is het spel een beetje te vergelijken met voetbal. Teams van vijf nemen het tegen elkaar op, waarbij iedereen een eigen rol heeft. Door vaak te winnen, klim je op de ladder. Gabriël speelt het spelletje nu twee jaar en staat momenteel op een tiende plaats in de Europese top-200. Geen landgenoot doet beter. Bovendien is hij sinds een paar maanden lid van een Russisch team dat hem een maandloon van 4.500 euro geeft in ruil voor goede wedstrijden.





Slechte cijfers "Twee jaar geleden speelde ik al acht uur per dag op mijn computer. Dat had desastreuze gevolgen voor mijn schoolresultaten. Die gingen echt steil naar beneden. Op een ochtend heb ik mijn mama verteld dat ik graag met school zou stoppen. Ik zat toen in het vijfde middelbaar aan het Sint-Leocollege, waar ik Wetenschappen-Moderne Talen volgde. Mama twijfelde, maar gaf me die kans. En daar ben ik haar heel dankbaar voor."



Sindsdien is Gabriël een beetje vergroeid met zijn computerscherm, toetsenbord en muis. Hij speelt League of Legends sindsdien minstens tien uur per dag, meestal in een verduisterde kamer. "Ik ben naar de toppers beginnen kijken en heb hun tactiek gestolen. Het spel vergt veel inzicht. Na een tijdje begon ik veel wedstrijden te winnen en klom ik op de ladder naar de top-200. Dat is echt een magische kaap. Eenmaal je bij de betere spelers hoort, word je door buitenlandse organisaties of clubs gevolgd. Het is zo dat ik aan een contract voor drie maanden in Rusland ben geraakt."





Onkosten vergoed Gabriël, die onder het alter ego Bwipo speelt, reisde drie maanden geleden naar Rusland. Vanuit een soort speelhuis in Moskou speelde hij met vier teammaats wedstrijden in de Russische competitie. In drie maanden tijd vergaarde hij zo 13.000 euro bruto, ofwel zo'n 4.500 euro per maand. "Dat is zeker niet slecht betaald, als je ook weet dat ook mijn verblijf en alle onkosten in Rusland vergoed worden. Toch gaat er nog veel meer geld om in dit wereldje. De wereldkampioen, een Zuid-Koreaan, vangt zo'n 2 miljoen dollar per jaar."