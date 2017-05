"Zelfs de start- en stopknop is weg"

In de BMW 3 van Naomi gingen inbrekers op dezelfde manier te werk. - Siebe De Voogt





Slager Geert Vandenberghe (61) uit Sint-Andries parkeerde zijn BMW 520 GT dinsdagavond zoals steeds voor zijn voormalige beenhouwerij in de Jan Breydellaan. Toen hij woensdagmorgen rond 5.30 uur naar zijn werk in de Spar van Lichtervelde wilde vertrekken, merkte hij op dat er ingebroken was in zijn wagen. "Ik had aanvankelijk niets door", vertelt Geert. "Mijn wagen gaat automatisch open wanneer ik mijn hand achter de klink steek en de sleutel bij me heb. Ditmaal hoorde ik geen klik. Ik keek naar binnen en zag één grote warboel. Toen ik rond mijn wagen liep, zag ik dat een raampje aan de passagierszijde stuk geslagen was."



De dieven gingen bijzonder hevig te werk. Ze rukten alle elektronica uit het dashboard en namen alles mee wat ze konden grijpen. "Mijn middenconsole is verdwenen, net als twee tv-schermpjes voor de kleinkinderen achteraan. Ik ben mijn zonnebril kwijt, net als de afstandsbediening om de poort open te maken. Zelfs de start- en stopknop is gestolen." Voor Geert is het al de derde inbraak in enkele jaren tijd. "Toch was het opnieuw enorm schrikken. Acht jaar geleden werd ingebroken in mijn atelier. Drie jaar later was het prijs in ons huis. Toen was er heel wat schade en ook nu zal ik opnieuw heel wat kosten hebben. Mijn wagen moest getakeld worden en voor alle spullen die los in de wagen lagen, ben ik niet verzekerd. Ik schat de totale schade toch op 10.000 euro."