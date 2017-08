"Ze wou elk detail van onze inrichting weten"

Over gouden publiciteit gesproken: de inrichting van het 4-sterrenhotel l'Orangerie gaat binnenkort de wereld rond als inspiratiebron voor de inrichting van de nieuwe villa op Malibu van Courteney Cox. De komst van de Amerikaanse superster was ook voor de hoteluitbaters een verrassing. "Haar agency had gereserveerd onder de naam van haar vriend, Johnny McDaid (bandlid van Snow Patrol, red.), en vroeg een kamer voor één nacht", begint zaakvoerster Julie Vermast het verhaal. "Onze verbazing was dan ook groot toen we donderdagochtend plots Courteney Cox voor onze neus zagen staan. Achteraf bekeken hadden we het wel moeten weten. Blijkbaar is haar verloofde ook niet zo heel onbekend in de muziekwereld. Maar ja, dat had ik dus helemaal niet door", lacht Julie.

Interieur

Aanvankelijk was het zo gepland dat Cox - beter bekend als Monica uit Friends - slechts één nacht in l'Orangerie zou blijven. Die planning viel echter snel in het water. De actrice werd instant verliefd op de inrichting van het hotel en besloot prompt nog twee nachten langer te blijven. "Haar enige wens was om elke nacht op een andere kamer te slapen", vertelt Julie. "Zie je, elk van onze kamers heeft een andere inrichting. Blijkbaar was ze van het eerste moment fan van ons interieur. Ze vond het geweldig en wou er alles over weten. Daarom haar wens om verschillende kamers te kunnen zien. Op die manier kon ze de 'feel and look' helemaal zelf beleven." Zo gezegd, zo gedaan. De actrice verbleef in totaal drie nachten in het hotel en kreeg verschillende staaltjes mee van de gordijnen, behangpapier en verf. "Aan de hand van de specifieke codes van de kleuren, kan ze in dezelfde winkels terecht voor de identieke inrichting. Een hele eer voor ons hotel", glundert Julie. "Volgens Cox zelf is haar villa in Malibu momenteel heel clean en kaal ingericht. Binnenkort is onze inrichting dus ook daar te zien." Naast het behangpapier, verf en de gordijnen, vroeg de actrice ook specifiek naar de zetels in de inkomhal. Met de lichtblauwe zeteltjes was het 'instant love'.