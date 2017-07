"We willen zo graag naar huis"

Het gezin van Bianca Colyn uit Brugge slaapt al vier dagen onder de blote sterrenhemel nadat een aardbeving hun hotel in het Turkse Bodrum fel beschadigde. Een terugvlucht naar België is pas donderdag mogelijk. MATHIAS MARIËN

Bianca Colyn (r.) met haar twee dochters. - Mathias Mariën "Onze droomreis begint meer en meer een nachtmerrie te worden. Weet je, we hadden hier zo naar uitgekeken. De reis was al van 29 november vorig jaar geboekt. Op 16 juli landde ons vliegtuig en sindsdien verblijven we in hotel Bodrum Imperial. Het moest een fantastische trip worden. Maar na die aardbeving ... Het is verschrikkelijk. We willen hier weg, maar kunnen dat simpelweg niet." De Brugse Bianca Colyn is radeloos nadat ze al vier nachten op rij met haar twee dochters van 13 en 15 jaar buiten aan het zwembad slaapt. De eerste dagen verliep alles vlekkeloos. Tot een aardbeving donderdagnacht een enorme ravage aanrichtte in het hotel. "Het was rond 1.30 uur", herinnert Bianca zich. "Plots begon onze kamer te daveren. 'Wees eens stil', riep mijn dochter Jamie-Lee. Ik keek naar buiten en wist meteen dat er iets ergs aan de hand was."





Brokstukken Eenmaal buiten ging het hotelpersoneel aan het werk om alle gasten van het hotel te verzamelen op de centrale plaats. "Dat was een eindje van de gebouwen. Het gevaar op vallende brokstukken was te groot", gaat Bianca verder. Al snel bleek dat de schade groter was dan gevreesd. Op het volledige domein lagen brokstukken en ook in het hotel zelf waren scheuren te zien. De rest van de nacht brachten ze samen met de andere hotelgasten door aan het zwembad. "Het personeel was enorm behulpzaam en bracht kussens en dekens om iedereen toch een beetje comfort te gunnen", zegt de Brugse. Veel slapen zat er echter niet in. De schrik voor een nieuwe beving was te groot. En die bleek niet onterecht. De volgende avond kwam er tijdens het avondeten een hevige naschok. "Opnieuw liep iedereen uit schrik naar buiten. Ook die nacht sliepen we aan het zwembad. Amper 24 uur later was het weer van dat: een nieuwe naschok", zegt Bianca.