"Terug naar Hawaï, waar hij zo graag was"

OUDERS VERONGELUKTE TRIATLEET ZULLEN AS UITSTROOIEN IN STILLE OCEAAN

"We brengen hem voor een stuk terug naar de plek waar hij zo graag was." De ouders van de verongelukte triatleet Kenneth Neyt (40) uit Assebroek zullen begin oktober een deel van de as van hun zoon uitstrooien voor de kust van Hawaï. Zondag zijn Andrea Vanhove en Herman Neyt ook aanwezig op de eerste Memorial Kenneth Neyt, georganiseerd door zijn voormalige club Triatlon Brugge Team. SIEBE DE VOOGT

Kenneth Neyt. - Marc Melchior "Als moeder is het ongelooflijk om je zoon zo'n prestaties te zien afleveren." Andrea Vanhove denkt met mooie herinneringen terug aan de eerste Iron Man-deelname op Hawaï van haar zoon Kenneth Neyt. De triatleet zou dit najaar voor de tweede keer deelnemen aan het wereldkampioenschap triatlon, maar eind april sloeg het noodlot toe. Tijdens een van zijn laatste trainingen voor het BK voor teams werd hij op een kruispunt in Markegem gegrepen door een wagen. Kenneth was op slag dood. Vijf maanden na het ongeval brengen Andrea en Herman een stukje van hun zoon terug naar Hawaï. "Ik was er vier jaar geleden zelf bij en dat was een unieke belevenis", vertelt Andrea.





Stille Oceaan "De mensen op Hawaï waren zo vriendelijk en de sfeer was er fantastisch. Dat ik dat met mijn zoon mocht beleven, betekent alles voor me. Kenneth was erg fier op Hawaï en de prestatie die hij er neerzette. Dit najaar wilde hij er opnieuw schitteren, ditmaal in het bijzijn van zijn vriendin Kelly die hem altijd steunde. De mooie herinneringen deden mij en m'n man beslissen om terug te keren naar het eiland en onze zoon voor een stuk thuis te brengen, door een deel van z'n as uit te strooien in de Stille Oceaan."





Veel steun De moeder van Kenneth heeft het nog erg moeilijk met het ongeval. "Kenneth had zo'n mooie toekomst voor zich. Zijn dood kwam zo onverwacht. Wij hebben zoiets - gelukkig - nog nooit meegemaakt. Het is voor ons ook afwachten of de pijn ooit zal weggaan. Gelukkig krijgen we erg veel steun uit de triatlonwereld en het team van Kenneth."