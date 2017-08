"Slachtoffer deelde eerst zelf klappen uit"

Op Instagram is gisteren opnieuw een filmpje opgedoken van vechtpartijen in Brugge. De gebruikers zetten de beelden online onder een andere naam en verwezen via een Youtube-kanaal naar 'Lupogangg', het profiel dat afgelopen weekend offline werd gehaald. Opvallend: het 14-jarige slachtoffer van de vorige vechtpartij is deze keer zélf te zien terwijl hij iemand afranselt. De politie onderzoekt de zaak. MATHIAS MARIËN

In het vorige filmpje werd de tiener nog zelf afgeranseld. - rv Drie dagen: zolang heeft het geduurd voor er opnieuw filmpjes van vechtpartijen online werden geplaatst op andere accounts. Op de profielen 'staatministers' en 'lionfights777' op Instagram waren gisteren verschillende nieuwe beelden te zien van knokpartijen. Via een Youtube-kanaal wordt verwezen naar het eerder verwijderde profiel 'Lupogangg'. Eén filmpje springt het meest in het oog. Daarop is te zien hoe enkele minderjarigen slaags raken en elkaar in een wurggreep houden. Opvallend: de jongen die enkele raken klappen uitdeelt en zijn tegenstander - laat ons het zo noemen - in een wurggreep houdt, is de 14-jarige jongeman die op eerdere beelden zélf klappen kreeg en zich voordeed als een toevallig slachtoffer.



De uitleg bij het filmpje spreekt voor zich. Volgens de beheerders willen ze aantonen dat de tiener, die zich voordeed als onschuldig slachtoffer, helemaal niet zo zuiver op de graat is als hijzelf beweert. "Het is nu eindelijk tijd voor de waarheid. Ik zal deze beelden verwijderen binnen 12 uur. Ik wil niet dat dit account (vechtaccount, red.) ook verwijderd wordt. Dit filmpje toont aan dat de zogezegde jongen die in elkaar is geslagen en van niks weet en zegt dat het opeens begon, liegt", is de uitleg erbij.





De beheerders zeggen de waarheid naar boven te willen brengen. - Mathias Mariën Niet toevallig De bijhorende beelden zijn duidelijk. De 14-jarige tiener is er te zien, terwijl hij zelf hardhandig iemand afranselt. Opvallend: ook verschillende 'daders' van het filmpje waarop hij zelf slaag krijgt, komen in beeld. Dat bevestigt het vermoeden van de politie dat de eerder opgedoken beelden - die vol verontwaardiging werden onthaald - geen toevallige vechtpartij waren, zoals de tiener beweerde. Het maakt ook duidelijk dat de minderjarigen elkaar wel degelijk kenden. Iets wat de 14-jarige eerst ontkende, maar later deels toegaf. De politie wist wél al dat de tiener enkele dagen voor het filmpje zelf nog slagen uitdeelde.