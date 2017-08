"Respect hebben die gastjes niet"

BRUGGE - In de buurt rond het Tempelhof in Sint-Pieters zijn ze niet verbaasd over de vechtfilmpjes die zijn opgedoken op sociale media. De jongeren veroorzaken wel vaker overlast in de buurt van het skatepark. "Vechtpartijen zijn hier eerder regel dan uitzondering", klinkt het. De plaatselijke petanqueclub Carpe Diem werd gisteren nog slachtoffer van vandalisme. MATHIAS MARIËN

Maurice Van Herck, voorzitter getroffen petanqueclub. - Benny Proot Vechtpartijen, vandalenstreken, inbraken en dreigende taal. Het klinkt als een slechte scène uit een nog slechtere film, maar voor de buurtbewoners van het Tempelhof in Sint-Pieters is het naar eigen zeggen bijna dagelijkse kost. Al enige tijd krijgen ze af te rekenen met jongerenbendes die de buurt lastigvallen. In sommige gevallen gaat het over kwajongensstreken, zoals graffiti in het hokje van de plaatselijke petanqueclub. Even vaak gaat het echter een grote stap verder. "Met de regelmaat van de klok wordt hier in de buurt gevochten. De politie doet wat ze kunnen en komt altijd ter plaatse als we bellen. Maar dan nog, dat blijkt weinig effect te hebben op die gasten", klinkt het bij buurtbewoners. Verbaasd dat de jongeren - de meesten amper 14 jaar oud - te zien zijn op de vechtfilmpjes, zijn ze rond het Tempelhof dan ook niet.





Verveling? Grote uitspraken over de betrokken jongeren zelf, wil niemand in de buurt doen. Al lijkt verveling of gebrek aan een beter alternatief de meest voor de hand liggende reden. Bij de plaatselijke petanqueclub Carpe Diem zijn ze de wanhoop nabij. Niet alleen wordt hun hokje om te rusten steevast beklad met graffiti, ook de opslagplaats voor het materiaal werd al verschillende keren geviseerd. Ook gisterenochtend moest voorzitter Maurice Van Herck met lede ogen vaststellen dat vandalen hun deur hadden vernield. In het verleden gebeurde dat al drie keer. Telkens opnieuw was de schade aanzienlijk. "Iets meenemen doen ze nooit. Eén keer een sportzak, maar hier valt buiten wat petanqueballen niks te rapen. Het is hen puur om de vernielingen te doen, vrees ik", zegt Van Herck. Een pasklare oplossing is er volgens hem niet. Bij de andere leden zit de frustratie om de overlast hoger. "Ze gooiden zelfs al eens een skateboard in onze nek. Nochtans zijn die gastjes amper uit de pampers. Het is onbegrijpelijk. Respect hebben ze niet. Even vaak vinden we hier uitwerpselen op de grond of zitten die bendes op het dak van ons hokje", zucht een vrouwelijk lid.