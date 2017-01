Dirk De Bruycker baat al 25 jaar bar-bistro Old Steamer aan de Rederkaai in Zeebrugge uit. De zaak is gekend van Knokke tot in De Haan en sluit slechts een dag per jaar de deuren. 'Captain Dirk' (61) staat al 39 jaar in het nachtleven, maar denkt nog niet aan stoppen. "Pas na 22 uur kom ik tot leven", klinkt het. JONATHAN VAN RENTERGHEM

Het typische maritieme interieur en de garantie dat er steeds wat te beleven is, hebben van de Old Steamer een begrip gemaakt in het uitgaansleven aan de Oostkust. Je moet immers al pech hebben dat je er voor een gesloten deur staat, want ze hebben slechts een sluitingsdag (op 24 december) en zijn dagelijks open tot minstens 3 uur 's nachts. "De leeftijd van onze klanten is gemiddeld rond de 40 jaar. Maar vanaf 18 jaar is iedereen uiteraard welkom. Ons publiek komt uit Brugge, Knokke, Heist, Blankenberge tot zelfs uit De Haan", vertelt Dirk De Bruycker, beter gekend als 'Captain Dirk'.





Havenzicht Hij werd in 1955 geboren in Brugge, maar bracht zijn jeugd door in Duitsland, waar zijn vader militair was. In 1978 zette hij zijn eerste stappen in de horeca. Hij opende aan de Franchommelaan in Blankenberge café Havenzicht. Dat café werd legendarisch in Blankenberge, want Havenzicht sloot letterlijk nooit de deuren. In 1992 wilde Dirk het rustiger aan doen en startte hij met de Old Steamer in Zeebrugge. Maar rustiger werd het niet echt, want ook die zaak is bijna constant open. Zelf staat Dirk niet meer achter de toog, maar vooral achter de discobar. "Ik hou me met de muziek en de ambiance bezig. Dat is belangrijk. We zijn een van de weinige plaatsen waar je nog kan dansen."





Carpe diem Na al die jaren in de horeca houdt Dirk nog steeds van de stiel. "Zonder arbeidsvreugde zou je het opgeven. Ik doe mijn job nog steeds heel graag. Gelukkig kan ik rekenen op mijn levensgezellin Connie Heinen en mijn goede medewerkers. Het wordt moeilijk om geld te verdienen in de horeca door de alcoholcontroles, het rookverbod, de hoge btw ... Dat houdt mensen buiten de cafés", aldus Dirk. Maar aan stoppen denkt hij nog lang niet, ook al komt de pensioenleeftijd dichterbij. "Als de gezondheid het toelaat, wil ik nog vele jaren verder doen. We zien wel wat de toekomst brengt. Carpe diem", klinkt het bij Dirk.