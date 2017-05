"Moet dat kindje zonder ouders opgroeien?"

Zijn vader twee maanden geleden doodgeschoten, zijn moeder gisteren voor de rechter omdat ze heroïne dealt. JELLE HOUWEN

Het 5-jarige zoontje van K.D. was hét argument op de rechtbank. De rechter, zelf moeder, staat voor een moreel dilemma. Stuurt ze K.D. naar de cel? "Dan komt haar zoontje alleen te staan", aldus de verdediging.



Op 7 maart werd de 49-jarige Norbert Bocher doodgeschoten langs het jaagpad in Zeebrugge. Het was een wraakactie. Volgens moordenaar Oliver Bolte had Bocher hem fout advies over pillen gegeven. Pillen die Bolte zijn moeder had gegeven om haar op een 'humane' manier te laten sterven, maar dat lukte niet. En dus stak Bolte zijn moeder dood met een mes. En vermoordde daarna Norbert Bocher. Bocher liet een 5-jarig zoontje na. De moeder van dat zoontje, K.D. (36) uit Knokke, stond gisteren voor de rechter in Brugge omdat ze nog maar eens betrapt werd op het dealen van heroïne.





Al 2 keer veroordeeld "De vrouw stond al onder voorwaarden na twee eerdere straffen", sprak de procureur. "In een jaar tijd heeft zij minstens 315 gram heroïne gedeald. Dat deed ze telkens als haar zoontje bij zijn papa verbleef. Ze deed het zelfs professioneel, want haar deals regelde ze met een gsm met prepaidkaarten die ze nadien in het riool gooide. Ik vraag twee jaar cel, een geldboete en de verbeurdverklaring van 7.875 euro." Omdat haar eerdere straffen met uitstel nu definitief kunnen worden, kan de celstraf oplopen tot minstens drie jaar.



De advocate van K.D. sprak van de zware gevolgen voor het zoontje van haar cliënte. "Die jongen verloor amper twee maanden geleden zijn vader. Daarvoor verbleef hij nu eens bij zijn papa, dan eens bij zijn mama. Als zijn moeder nu echt de gevangenis in moet, is hij helemaal alleen. De ouders van mijn cliënte willen het ventje wel wat opvangen, maar zij kunnen dat geen maanden volhouden als de mama in de gevangenis zit. Die jongen heeft zijn moeder nodig. We willen u niet voor een moreel dilemma zetten, maar u begrijpt dat die jongen hier het slachtoffer van wordt."





Weer een kans? De rechter, zelf moeder, wees K.D. niettemin op haar verantwoordelijkheid. "Mevrouw, u hebt in het verleden al verschillende kansen gekregen en u hebt die telkens verprutst. Zelfs tijdens uw vrijheid onder voorwaarden dealde u gewoon verder. En nu vraagt u opnieuw een kans omdat anders een onschuldig jongetje de dupe wordt? Waarom hebt u nooit eerder aan de toekomst van uw kind gedacht?"