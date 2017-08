"Met de kano naar het werk! Zalig!"

Vergeet de auto, bus of trein, het kan véél origineler. Jimmy Thys uit Middelkerke, nachtwaker in de Brugse rechtbank, gaat tegenwoordig met de kano naar het werk. Niet vanaf zijn woonplaats, dan zou hij twee dagen onderweg zijn, maar vanaf de Ringvaart in Brugge. "Het is ideaal om mijn hoofd vrij te maken", zegt Jimmy.

Jimmy steekt met zijn bootje de straat over bij aankomst aan het gerechtsgebouw. - Benny Proot

Tot drie uur varen

Het idee bij Jimmy ontstond begin juli. "Het was een drukke maand, ook omdat ik verschillende shiften had als ambulancier en bij de brandweer van Middelkerke", vertelt Jimmy.



"Ik ben al een vijftal jaar fervent kanoër, maar had in juli dus weinig tijd om mijn hobby te beoefenen. Dus bedacht ik: 'Waarom het nuttige niet aan het aangename koppelen en met de kano naar het werk gaan'? Ik vaar gewoon tot de oever aan de rechtbank, stap uit, sla mijn kano van 18 kilogram op mijn schouder, steek de straat over en ik ben er. Maar dan moet ik natuurlijk toestemming hebben om mijn kano er op de parking op te bergen. Gelukkig zit mijn bazin, de afdelingsgriffier, zelf in een roeiclub. Ze vond het een schitterend idee! En dus kom ik nu, wanneer het kan, met de kano naar het werk. Niet vanaf Middelkerke, dan zou ik twee dagen onderweg zijn. Ik rij tot Brugge, en afhankelijk van hoeveel tijd ik heb, steek ik mijn kano in het water aan het Minnewaterpark of in Moerbrugge. Dan is het drie kwartier of drie uren varen. Pure ontspanning en genieten. En mijn hoofd is helemaal vrij om aan mijn werktaak te beginnen", glundert Jimmy.