"Laatste dagen waren erg zwaar"

In het gezelschap van zijn beste klanten en vrienden heeft chef Geert Van Hecke (60) gisteren de deur van zijn levenswerk De Karmeliet definitief achter zich dichtgetrokken. Met een krop in de keel gaven Geert en Mireille het laatste gerecht door. "Ik ben eerder opgelucht. De laatste dagen waren heel zwaar." BART HUYSENTRUYT

Henk Deleu Zowel tijdens de laatste middagservice als 's avonds zat de zaak met ruim 50 couverts helemaal vol. Voor de laatste dag hadden Geert Van Hecke en zijn echtgenote Mireille Demuyck plaats vrijgehouden voor de allerbeste klanten en vrienden. Al zaten er zelfs nog nieuwe klanten tussen. "Op het laatste moment hadden nog wat mensen afgebeld, maar die plaatsen raakten snel ingevuld", knipoogt Mireille, die haar glimlach gisteren niet verloor. "Het voelt wel een beetje raar aan, de laatste keer. Maar eigenlijk hebben we er allebei vrede mee."





In de keuken werd nog een laatste keer hard gewerkt. - Henk Deleu Gepocheerd ei De driesterrenchef verwende zijn klanten met het menu 'Brugge die scone' met onder meer gebakken Sint-Jakobsnoten, grondwitloof en béarnaise met zwarte truffel uit Richerenches of gebakken patrijs. "Mijn keuken heeft nooit geheimen gekend", zegt Geert Van Hecke. "Ik ben nooit een vernieuwer geweest, ging ook nooit mee met de trends van het moment. Andere chefs denken daar misschien anders over, blijven liever constant sleutelen aan iets. Ik vind dat wanneer iets goed is, je het moet laten zoals het is. Zo stond er in die dertig jaar altijd al een gepocheerd ei met truffel op de kaart. Mensen kwamen er speciaal voor naar hier. Ik heb mijn eigen koers gevaren en dat is in de smaak gevallen. Dat ei zal dus ook in Zet'joe, mijn nieuwe zaak, wel eens op de kaart verschijnen. Daar blijf ik mijn filosofie trouw, al zal alles dan in het klein zijn. Nog 25 couverts: ideaal voor mij. We gaan met dezelfde producten werken. Een korter menu, vijf gangen en een kleine kaart. Het hectische leven van nu zal dan veel minder zijn."





Henk Deleu Wandelstok Want dat leven heeft zijn tol ge-ëist. Van Hecke loopt al vier jaar met een wandelstok rond. "Een slechte knie", vertelt hij. "Maar dat is niet alles. Ik heb ook problemen gehad met mijn voeten en mijn schouder. Heeft dat te maken met het harde labeur in de keuken? Misschien wel, al heb ik mijn leeftijd ook niet mee. Mijn dokter zegt dat het te maken heeft met de korte bewegingen in de keuken. Maar ik had ook liever twintig kilogram minder gewogen. Volgende week word ik geopereerd aan de knie. Hopelijk geraak ik nog van de stok verlost. Eén ding zal ik hier niet missen: de trappen."