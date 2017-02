"Ik wist meteen wie mama had gedood"

"Mama wilde van hem weg en dat betekende haar dood. Toen ik het nieuws vernam, wist ik meteen wie de schuldige was." Luis (18), de zoon van de vermoorde Daisy Vergote (43), hoopt dat El Sayed 'Mike' Farag (62) lange tijd achter de tralies belandt voor de 'strandmoord'. De procureur vraagt 30 jaar cel voor de Nederlandse Egyptenaar. Die blijft - ondanks veel objectieve bewijzen - halsstarrig ontkennen en wil de vrijspraak. BART BOTERMAN

Het artikel na de moord. Daisy Vergote werd op 24 juli 2014 levenloos gevonden op het Zeebrugse strand. - HLN "Mama hield enorm van mij en fleurde steeds op toen ze me zag. Ze werd evenwel voortdurend fysiek en psychisch onderdrukt door Mike. Ik wist wat haar beroep was (prostituee, red.) en we konden er open over praten. Ze wilde weg van Mike en dat betekende haar dood." Luis (18), de zoon van Daisy Vergote, is ervan overtuigd dat El Sayed 'Mike' Farag zijn moeder heeft vermoord. "Ik heb dit nog geen plaats kunnen geven in mijn leven. Ik hoop wel op gerechtigheid."



Daisy Vergote werd op 24 juli 2014 levenloos aangetroffen door twee gemeentearbeiders op het strand van Zeebrugge. Ze was deels bedekt met zand en rond haar lagen drie gebruikte condooms. Na de identificatie kwam al snel echtgenoot El Sayed 'Mike' Farag, met wie Daisy in Nederland huwde, in beeld. "Hij had Daisy al eens bont en blauw geslagen en haar gestoken met een mes", sprak procureur Frank Demeester. Farag ontkende meteen zijn betrokkenheid bij de moord en zei zelfs dat hij haar die avond niet had gezien. Hij verwees naar een van haar klanten. Het DNA op de gevonden condooms was namelijk niet afkomstig van Farag. In de nacht van de moord, kort na middernacht, was namelijk een politieman van de federale gerechtelijke politie Antwerpen bij de vrouw geweest voor haar diensten. "Die man bood zich spontaan aan bij de recherche toe hij Daisy's foto in de krant zag. Het zal je maar overkomen dat je net de laatste klant voor de moord was", zei de procureur.





iPhone Toen Daisy de politieman over de vloer kreeg, wachtte Farag op de vijfde verdieping van het gebouw. Hij stuurde haar verscheidene berichtjes en om 1.41 uur stuurde ze terug dat ze 'vrij' was. Tien minuten later maakte Farags iPhone automatisch verbinding met Daisy's wifi-netwerk en daarna schakelde hij zijn gsm uit. Wat daarna precies gebeurde, is tot op heden nog steeds onduidelijk. Tijdens nieuwe verhoren gaf Farag dan toch toe dat hij die nacht bij Daisy was geweest was. "Ze leefde nog toen ik om 4 uur vertrok", herhaalde Farag ook op het proces van gisteren. De wetsdokter gaf evenwel aan dat de vrouw toen al was gestorven. Bewoners van het appartementsgebouw hadden gestommel - het verschuiven van meubelen - gehoord rond 3 uur. Ook werd een luide gil waargenomen. "We hadden seks op tafel", was de uitleg van Farag.



Toen een wetsarts enkele dagen na de moord een urinestaal kwam afnemen in de gevangenis, zei Farag dat die zich beter zou bezig houden met het onderzoeken van drie condooms die naast het lichaam lagen. "Drie condooms? Niemand had inzage in het dossier en ook in de pers stond niet geschreven dat er drie condooms gevonden waren", stelde procureur Demeester. "Farag kon dat onmogelijk weten zonder zelf betrokken te zijn." De beklaagde repliceerde dat hij dat had gehoord van een medegevangene. De gedetineerde in kwestie was evenwel pas de dag na het doktersbezoek in de gevangenis aangekomen. "Alweer een flagrante leugen. Zijn uitspraak over de condooms is pure daderskennis", aldus Demeester.





Psychopaat Ook werd het DNA van Farag op de wurgsporen in de hals gevonden, de afdruk van zijn teenslippers stonden in het zand en een leugendetector wees op leugenachtige verklaringen. Het lijkt erop dat Mike Farag zijn vrouw wurgde en vervolgens gebruikte condooms bij haar legde om zijn onschuld te veinzen. Farag haalde overigens rond 4 uur ook nog 1.050 euro af van Daisy's bankrekening. Naar eigen zeggen kreeg hij de toestemming om haar laatste centen af te halen voor eigen gebruik. "Maar of hij haar op het appartement of in het zand wurgde, is niet duidelijk. Enkel de beklaagde zelf kan licht doen schijnen op de waarheid", besloot de procureur, die 30 jaar opsluiting vroeg.



Advocate Nina Van Eeckhaut, raadsvrouw van Daisy's broer, beschreef Mike Farag als een narcist, een profiteur, een leugenaar en een sadist. "Het prototype van een psychopaat. Ze wilde hem verlaten, maar hij bedreigde haar met de dood en betrok haar zoon erbij", pleitte ze. Meteen kwam het motief tevoorschijn. Overigens stuurde Farag Daisy nog via WhatsApp dat hij van haar hield, maar niet van Lisa. Dat was Daisy's prostitutienaam. De vrouw zou Mike verlaten, maar wel in de prostitutie blijven.





Twijfel zaaien Volgens Raan Colman, de advocaat van de neef van Daisy en zoon Luis, gaat het om moord met voorbedachten rade. "Aangezien hij zijn gsm uitschakelde om zich niet te laten traceren, na het overlijden nog tientallen ongeruste berichtjes stuurde, de condooms meenam naar het strand en loog tegen zijn eigen kinderen over bij wie hij op bezoek ging." Voorts was er nog de verklaring van de zoon van Farag, die niets aan de verbeelding overliet: "Als een iemand mijn stiefmama vermoordde, was het wellicht papa". Franky Baert, advocaat van Farag, probeerde nog het onderste uit de kan te halen en twijfel te zaaien. Maar Farag verpestte dat door onder meer te roepen dat 'de politie één pot nat is' en tegenstrijdige verklaringen af te leggen. Vonnis op 6 maart.