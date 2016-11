"Ik wil de burgemeesterssjerp"

De onderlinge strijd tussen Pol Van Den Driessche (57) en Ann Soete als officiële lijsttrekker van N-VA Brugge sleepte maandenlang aan. De beslissing van het partijbestuur viel gisterenavond. Ondanks het lange wachten krijgt Van Den Driessche naar eigen zeggen wel alle vertrouwen van de partijtop. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 wordt hij naar voren geschoven als kandidaat-burgemeester. "Het vertrouwen die ik nu krijg doet me héél veel plezier", reageert Pol Van Den Driessche. Zijn ambitie steekt hij allesbehalve onder stoelen of banken. "Het doel is om de mooiste stad van Vlaanderen mee te besturen. Logischerwijs droom ik dan ook van de burgemeesterssjerp", stelt Van Den Driessche. De man van de vele ideeën is ervan overtuigd dat hij in de toekomst een grote rol kan spelen in Brugge "We zullen er - als team - alles aan doen om élke Bruggeling te overtuigingen van onze goede intenties en ons programma. Er is nog heel wat werk voor de boeg, maar we hebben gelukkig nog wel wat tijd voor de verkiezingen effectief voor de deur staan", zegt Van Den Driessche.

Nieuwe wind

De laatste maanden nam de senator het huidige stadsbestuur regelmatig onder vuur. "Na dertig jaar christendemocraten en socialisten aan het roer is het tijd voor een nieuwe wind in het stadhuis en bij het OCMW. Ik ben door het partijbestuur aangeduid als de geknipte persoon voor die taak. Al besef ik meer dan wie ook dat we er als één team zullen moeten staan om de kiezer te overtuigen", aldus Van Den Driessche. Eerder al liet een politicoloog in onze krant verstaan dat het lange twijfelen tussen Van Den Driessche en Ann Soete nefast kon zijn voor beide tenoren. Wat de rol van huidig fractieleider Ann Soete wordt in de komende verkiezingsstrijd is nog onduidelijk. Ze was gisteravond niet bereikbaar voor commentaar en ook Pol Van Den Driessche sprak zich niet uit over haar ambities. "Wat in Amerika niet lukte met Hilary Clinton, kan in Brugge wel slagen. Ik wil de eerste vrouwelijke burgemeester van de stad worden", zei de N-VA-frontvrouw eerder.



Hoe dan ook ligt er voor Van Den Driessche heel wat werk op de plank. De flamboyante senator is niet onbesproken. In de aanloop naar de lokale verkiezingen in 2012 leek Pol Van Den Driessche de grote man van de N-VA te worden, maar er volgde een exit na betichtingen over grensoverschrijdend gedrag bij vrouwen. Daarna nam Soete het roer bij N-VA over. "Ik kan en durf eerlijk zeggen: de goesting om er iets moois van te maken is héél erg groot", zegt Van Den Driessche nu. "Het is nog een lange weg tot de verkiezingen in 2018. Die tijd zullen we goed kunnen gebruiken om ons programma duidelijk te maken en de Bruggeling, van de bewoners van het Zeebrugge tot ver-Assebroek."



Huidig burgemeester Renaat Landuyt (sp.a), waarmee Van Den Driessche regelmatig in de clinch gaat, was gisterenavond laat niet meer bereikbaar voor commentaar.