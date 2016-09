De Brugse politie heeft gisterenavond met man en macht gezocht naar de kleine Ryan Vermeulen (4). Enkele kinderen hadden zijn vader verteld dat ze gezien hadden hoe een oudere man Ryan had meegesleurd op het speelplein. Na een half uur zoeken bleek uiteindelijk dat de knaap gewoon in de struiken zat. "Ik vreesde echt het ergste", zegt papa Jurgen. MATHIAS MARIËN

Een gezellige middag met de kinderen eindigde voor Jurgen Vermeulen uit Aartrijke bijna in een nachtmerrie. Samen met zijn twee zonen Damon (11) en Ryan (4) ging Jurgen nog iets drinken in een café in de Calvariebergstraat in Brugge. De twee jongens waren aan het spelen in de speeltuin naast het café, terwijl Jurgen voor hen iets te drinken ging halen. "Toen ik terug buiten kwam, kon ik Ryan nergens meer vinden. Ik keek goed rond, maar dacht dat hij ergens aan het spelen was. Plots kwamen enkele kinderen me vertellen dat een oude meneer Ryan had meegesleurd. Ik sloeg in paniek", getuigt Jurgen. De man alarmeerde meteen de politie, die massaal ter plaatse kwam.





Zoekactie Daarop volgde een indrukwekkende zoekactie van politie en buurtbewoners naar de 'ontvoerde' Ryan. De hele omgeving werd uitgekamd op zoek naar een spoor. "Op dat moment vreesde ik echt het ergste", zegt Jurgen. "Het gevoel dat je kind ontvoerd is, is verschrikkelijk. Dat wens ik niemand toe. Minutenlang riep ik zijn naam, zonder resultaat."



Maar na een half uur kwam plots bevrijdend nieuws. We hebben hem, riep de politie. Ryan had zich verstopt in een struik op enkele tientallen meters van het speelplein, waar een agent de jonge knaap opmerkte. "Een enorme opluchting", omschrijft papa Jurgen zijn gevoel.





Woede en blijdschap "De eerste momenten was ik - uit ongerustheid - boos op Ryan. Met man en macht werd gezocht naar hem - ook door heel wat buurtbewoners - terwijl hij gewoon in een struik zat. Ik voelde me wel even schuldig. Al snel sloeg dat gevoel om in grote opluchting en blijdschap dat ik hem veilig en wel weer in mijn armen had", gaat Jurgen verder. Wat de kinderen bezield heeft om te vertellen dat iemand Ryan had meegesleurd, is nog een raadsel. Ook Ryan kon niet veel vertellen over het hoe en waarom hij zich in de struiken had verstopt.