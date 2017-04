"Hun privacy? KAN MIJ NIET BOMMEN!"

Reinart Swertvaegher, eigenaar fiets. - Houwen

Steegje

De diefstal gebeurde vrijdagmiddag, maar werd zaterdag pas opgemerkt. Reinart en zijn vrouw Joke baten in de Dweersstraat in Brugge hotel/restaurant De Passage uit. Toen werknemers zaterdagmiddag een opslagruimte in een steegje achter het hotel opruimden, merkten ze dat de fiets gestolen was. "Nochtans staat die fiets daar normaal nooit", aldus Reinart. "Maar omdat we thuis aan het verbouwen zijn, heb ik hem daar dan toch gezet. Normaal is dat ook veilig, want enkel hotelgasten mogen deze steeg gebruiken. Maar die twee jongeren deden dat dus blijkbaar ook. En zonder schroom, hé. Want ze hebben de camera gezien, en er zelfs nog even naar gezwaaid! Toen ik klacht indiende bij de politie, heb ik hen ook de beelden bezorgd. Ik heb hen ook gezegd dat ik alles online zou zetten, maar kreeg meteen een waarschuwing: 'Niet doen, dat is schending van de privacy. Als de daders gevonden worden, kunnen ze klacht tegen je indienen'. Maar dat kan me helemaal niet bommen. Zij schonden mijn privacy, want ze braken hier in. En ze deden ook niets om zichzelf onherkenbaar te maken. Dus waarom zou ik dat moeten doen wanneer ik die beelden online zet - overigens in de hoop mijn droomfiets terug te vinden?! De privacy van die dieven kan me dus niks schelen. Dat ze maar klacht indienen."



Als de dieven ook effectief klacht zouden indienen, dan riskeert de hotelier in theorie een geldboete tot 6.000 euro. Al lijkt het weinig waarschijnlijk dat een rechter de dieven gelijk zou geven.