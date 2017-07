"En het is nog niet eens open"

Vandalen hebben maandagnacht het nieuwe terras van restaurant Cantine Copine aan de Steenkaai beklad. Met de boodschap 'Denk ook eens aan de rust voor de buurt aub!!!' maakt de dader - vermoedelijk een buurtbewoner - duidelijk dat hij vreest voor overlast. "Gelukkig is de tekst in krijt geschreven", zegt zaakvoerster Karen Keygnaert. MATHIAS MARIËN

Chef Karen Keygnaert. - Proot Amper één maand na de opening van het restaurant aan de Steenkaai lijkt er al een kink in de kabel te zitten met enkele buurtbewoners. Gisterenochtend ontdekte voormalig sterrenchef Karen Keygnaert de tekst op het terras. Denk ook eens aan de rust voor de buurt aub!!!, stond er in krijt geschreven. Vermoedelijk vrezen buurtbewoners dat klanten van het restaurant geluidsoverlast zullen veroorzaken. De zaakvoerster laat zich alvast niet uit het lood slaan door het voorval. Pas eind maart besloot de chef te stoppen met haar sterrenrestaurant A'Qi op de Gistelse Steenweg. Ze wilde vooral meer vrijheid hebben en creatiever kunnen zijn in de keuken. De nieuwe, industriële locatie leek haar daarvoor de geschikte plek.





Kinderachtig Al lijkt ze nu toch op tegenstand te botsen. "De zaken lopen goed en we hebben nog geen klachten gekregen. Ik weet dan ook niet wat die mens bezielde om mijn terras zo toe te takelen. Ons terras is zelfs nog niet open! Het is kinderachtig", vindt Karen. Ze vreest dat de - ietwat dreigende - boodschap pas het begin is. "Laat ons hopen van niet natuurlijk. Maar het kan een voorteken zijn dat we nog veel last zullen krijgen met die mensen."