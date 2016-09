"Drie maanden lang kon ik niet deftig praten. Dat was heel zwaar als woordvoerder"

Het ene moment ben je woordvoerder van De Lijn West-Vlaanderen en plots ontwaak je verlamd uit een coma en moet je weer leren praten. Dirk Schockaert (43) uit Assebroek komt drie jaar na zijn herseninfarct met zijn verhaal naar buiten voor de allereerste Week van niet-aangeboren hersenletsels. "In één seconde staat heel je leven op zijn kop." KEN PIETERS

28 oktober 2013, die datum zal Dirk nooit meer vergeten: midden in de nacht valt de communicatieverantwoordelijke van De Lijn en Syntra West-docent uit zijn vakantiebed en kan hij niet meer rechtstaan. Na een zwaar herseninfarct zijn alle functies aan de linkerzijde van zijn lichaam plots weggevallen. Pas na maanden coma zal hij ontwaken als een andere persoon.



"Ik ben volledig verlamd langs één kant", vertelt Dirk. "Drie maanden lang heb ik niet deftig kunnen praten. Dat was heel zwaar als woordvoerder. Ik probeerde iets uit te leggen aan mijn partner, maar dat lukte gewoon niet. Gaandeweg heb ik gelukkig mijn spraak teruggekregen."



Na anderhalf jaar in verschillende ziekenhuizen kon Dirk eindelijk naar huis. "Thuis had ik de beste ziekenhuiskamer die je maar kon voorstellen, maar mijn leven was veranderd. Vroeger was ik heel sportief en had ik een grote vriendenkring. Die vrienden zijn gelukkig gebleven, maar die reis in 2013 was de laatste keer dat ik met mijn kinderen kon spelen. Het moment dat ik een parkeerkaart voor personen met een handicap in de bus kreeg, was heel confronterend. Dan besef je pas écht dat je tot de wereld van de mensen met een beperking behoort."





Drempels Dirk beweegt zich voort in een rolstoel. Na het herseninfarct moest de vader van twee zonen weer leren schrijven en eenhandig typen. "Dagelijks merk je hoeveel drempels er zijn in de maatschappij. Je wil naar de basketbalmatch van je zoontje kijken, maar je raakt de zaal niet binnen. Ook zijn er heel weinig cafés met een toegankelijk toilet. Met één hand een pistolet smeren of mosselen eten, is echt niet simpel. Door de vermoeidheid zou ik ook nu al terug in bed kunnen kruipen. Het is enorm moeilijk om je aandacht en concentratie te bewaren. Op café een gesprek aanknopen met meerdere mensen en muziek op de achtergrond, is 'dodelijk'. Ook een spelletje vier-op-een-rij met een van mijn zonen vergt tonnen energie. Ik heb twee assistenten die me helpen met boodschappen en eten klaarmaken. Zo kan ik toch iets doen voor mijn vrouw thuiskomt."





Minieme vooruitgang Dirk heeft het moeilijk om het verleden los te laten.



"Ik stond in voor de promotie van de Kusttram. Die contacten met de attracties aan zee mis ik. Ik vul mijn dagen met revalideren, maar boek slechts minieme vooruitgang. De hersenschade is zodanig groot, dat ik ongeveer aan mijn limiet zit. Ik maak een rouwproces door: ik heb het gevoel dat ik de oude Dirk aan het begraven ben en dat de Dirk 2.0 moet geboren worden. Maar mijn kinderen geven me kracht. Ik wil ze tonen dat hun papa er alles aan doet. Dat je je best moet doen en er voor gaan in het leven. Ik wil het maximum halen uit de periode die ik hier ben."