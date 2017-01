"Dolfinarium moet dicht"

Als het van Brugs presentator en dierenliefhebber Chris Dusauchoit afhangt, gaat het dolfinarium van Boudewijn Seapark dicht. Daar wil hij de politiek voor inschakelen. Maar in Brugge staan de politici daar niet meteen voor te springen. BART HUYSENTRUYT

PHOTO NEWS Chris Dusauchoit, bekend als presentator van Dieren in Nesten en andere dierenprogramma's, is zelf een grote dierenvriend. In een interview met het magazine van De Morgen afgelopen weekend is hij hard voor de uitbaters van Boudewijn Seapark. "Ze beweren dat ze tuimelaars hebben omdat ze hen beschermen als bedreigde diersoort, maar dat klopt niet. Tuimelaars zijn helemaal niet bedreigd. Ze vertellen er niet bij dat de dolfijnen hun krappe ruimte nog met zeeleeuwen moeten delen. De woordvoerster van het dolfinarium schreef: 'De rol van ons park is om ambassadeurs te zijn voor dieren in het wild.' Ik heb getweet: 'De gevangenis van Lantin. Al jaren trotse ambassadeurs van de in het wild levende Belg.' Wil ik het dolfinarium in Brugge dicht? Dat is het doel. Jammer genoeg vallen ze in Vlaanderen onder de dierentuinwetgeving, terwijl dat dus de circuswetgeving zou moeten zijn. Het is een circus zonder wielen."





Geboren en getogen Hoewel de regelgeving onder Vlaamse bevoegdheid valt, meer bepaald bij minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA), zijn de Brugse kopstukken niet blind voor de vraag van Dusauchoit. Maar geen van hen toont zich voorstander van een sluiting. "Ik vind het acceptabel dat het park inspanningen heeft gedaan om het welzijn van de dieren te verbeteren. Ik heb niet de indruk dat de dieren er ongelukkig zijn. Ze zijn bovendien voornamelijk geboren in gevangenschap en hebben niks anders gekend. Het lijkt me geen goed idee om ze nu in de oceaan te droppen", zegt Dirk De fauw (CD&V). Ook Mercedes Van Volcem (Open Vld) vindt een sluiting een brug te ver. "Dan moet je ook de Zoo van Antwerpen of Pairi Daiza in Bergen sluiten. Ik heb geen zicht op hun leefomstandigheden. Ik wil wel eens rond de tafel zitten met Chris Dusauchoit, want ik ben zelf ook een dierenvriend."





Mooie familiemomenten Senator Pol Van Den Driessche (N-VA) volgt de redenering van zijn collega's. "Het park voldoet aan alle eisen. Er zijn ook geen klachten. Veel families en kinderen beleven er mooie momenten. Het lijkt me niet het moment om het dolfinarium te sluiten." Volgens burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) doet de mening van de stad er eigenlijk niet toe. "Wij geven wel toelating om er evenementen te organiseren. Ik zit zelf in twijfel over dit onderwerp. Ik heb niet de indruk dat de dieren er slecht behandeld worden. Het is een soort traditie geworden en de wetgeving laat het toe."