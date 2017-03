"Dat asiel is Guantanamo Bay voor dieren"

Voorzitter Johan Schoutteet: "Dit is een persoonlijke afrekening"

Voorzitter Johan Schoutteet met een hondje. - Foto Benny Proot

Voorzitter Johan Schoutteet weerlegt alle beschuldigingen en overweegt verdere stappen tegen het viertal wegens laster en eerroof. "Als er hier écht iets niet koosjer zou zijn, dan hadden ze het asiel toch allang gesloten? Dit is een persoonlijke afrekening."

Johan Schoutteet is woedend. Niet alleen omdat de ex-medewerkers met hun forum en verklaringen hemzelf viseren, maar ook omdat ze daarbij het Blauwe Kruis niet sparen. "Ze zeggen dat ze zo begaan zijn met de dieren. Beseffen die dames dan niet dat ze met hun uithaal ons asiel ernstig schaden? We zijn een vzw die leeft van giften en donaties. Goede reclame kan je hun verhaal niet noemen. Het is dan ook nog volledig uit de lucht gegrepen", reageert de voorzitter. Al 43 jaar lang is de man actief bij het Blauwe Kruis in Brugge. "Zoiets doe je niet als je geen hart hebt voor dieren. Onmogelijk. Ook de aanwezige dierenartsen zetten zich elke dag opnieuw ongelofelijk goed in voor de verzorging van de dieren. De uitlatingen van het viertal zijn onaanvaardbaar. Ik ga een klacht indienen en hoop dat ze dan eindelijk inzien dat ze nergens geraken met hun lastercampagne."





"Géén euthanasie"

Volgens Schoutteet worden in het dierenasiel géén katten geëuthanaseerd zonder voorafgaande verdoving. "Neen, ook niet in 2015, zoals de dames beweren. We hebben toen inderdaad controle gekregen, nadat ze een klacht hadden ingediend. Die inspecteur heeft ons dan gewezen op het feit dat de verdoving zeker moet worden gebruikt. Uiteraard komt dat ook in het verslag. Maar ik kan iedereen verzekeren: hier heeft nog nooit een katje zonder verdoving een spuitje gekregen." Dat we ook gezonde katten euthanaseren? Dat klopt helemaal niet. De dierenarts in kwestie is hier inderdaad ontslagen, maar niet omdat ze gezonde katjes weigerde te doden, wél omdat ze weigerde een besmettelijk zieke kat te laten inslapen. Op een mum van tijd waren er verschillende andere dieren ziek. Soms is het - hoe erg ook - beter om één dier af te geven en er vijftig te redden", aldus Johan Schoutteet. "Elke dierenarts heeft trouwens de plicht om dieren te helpen. Dat is bij ons niet anders."



(MMB)