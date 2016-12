"Belofte aan Mieltje dubbel en dik waargemaakt"

Op sporten staat geen leeftijd. Dat bewees wijlen Mieltje Pauwels, een icoon in de Brugse atletiek, jaren geleden al. Nu doet zijn boezemvriend Carolus Moens (91) er nog een schepje bovenop. In 2016 brak hij liefst vijf Belgische records van sporters boven de 90 jaar, waaronder een record van zijn overleden vriend. "Ik heb op Mieltjes sterfbed beloofd dat ik zou blijven sporten", zegt de sportieve Bruggeling. BART HUYSENTRUYT

Carolus Moens en wijlen Emiel Pauwels. - Benny Proot De tientallen medailles hangen aan de muur die de zitkamer van de eetplaats in zijn huis in Sint-Kruis scheidt. Tussen de eetplaats en de keuken installeerde Carolus een katrolsysteem waarmee hij zijn worp kan verbeteren, terwijl een buisje in de deuropening hem toelaat om door de knieën te buigen. In de tuin ligt zelfs een springstand, waar Carolus in de zomer gaat oefenen aan zijn verspringtechniek. "Ach, een mens moet wat doen om in beweging te blijven", knipoogt de 91-jarige atleet. "Ik voel mij er goed bij. Het schaadt mijn gezondheid niet. Ik doe verder zo lang ik kan."



Pas op zijn 85ste is Carolus met atletiek begonnen. Kort daarvoor was hij zijn vrouw verloren en zocht Carolus naar een tijdsbesteding om zijn gedachten te verzetten. "Ik dacht eerst aan biljarten, maar toen herinnerde ik me de geur van pinten en had ik er meteen genoeg van. Plots herinnerde ik mij Mieltje (Emiel Pauwels, red.). Ik had hem vroeger nog ontmoet in het Bloso-centrum waar ik kwam tennissen. Ik besloot om hem te vragen om hulp."





Euthanasie Emiel Pauwels was als kwieke negentiger de oudste actieve competitiesporter van ons land. Hij veroverde de harten van heel Vlaanderen toen hij als 90-plusser Europees kampioen werd op de 60 meter sprint in zijn leeftijdscategorie. Het filmpje werd een hit op YouTube. Hij deed ook aan hoogspringen, discuswerpen en speerwerpen. Op 7 januari 2014 pleegde hij euthanasie, nadat hij te horen had gekregen dat hij een ongeneeslijke kanker had.



Carolus belde op zondag 1 augustus 2010 naar het secretariaat van het Bloso-centrum (nu Sport Vlaanderen, red.) in Assebroek. "Ze vertelden mij dat Mieltje er net aan het sporten was. Ik ben op mijn fiets gesprongen en heb hem mijn verhaal gedaan. Hij heeft me met open armen ontvangen. We besloten samen te gaan trainen."



Nauwelijks een jaar later deed Carolus al mee aan het Europees kampioenschap atletiek voor de masters bij de categorie van de 85-plussers. Hij behaalde er meteen een medaille. "Mieltje kon er nogal de pees opleggen. Enkel op zaterdag trainden we niet. We deden alles: speerwerpen, lopen, hoogspringen, kogelstoten en discuswerpen. In het lopen kon ik Mieltje niet bijbenen, maar in het werpen maakte ik snel vorderingen."