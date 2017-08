"A11 is vakmanschap van bovenste plank"

Burgemeester graaf Leopold Lippens van Knokke-Heist schuwt de superlatieven niet als hij het over de nieuwe snelweg A11 heeft. Met de realisatie van de verbinding tussen Brugge en Knokke-Heist komt een oude droom uit. "Iedereen die aan dit werk heeft meegeholpen, verdient een medaille." Dit weekend mogen fietsers en wandelaars de nieuwe snelweg voor het eerst gebruiken, het autoverkeer moet wachten tot vrijdag. BART HUYSENTRUYT

Benny Proot "De A11 is eigenlijk nooit een droom van Knokke-Heist geweest", verbetert graaf Leopold Lippens (Gemeentebelangen). "Het is een historische correctie. Toen de grote haven van Zeebrugge gebouwd werd, heeft men nooit rekening gehouden met de infrastructuur rond de haven. De wegen waren niet voorzien op zoveel vrachtverkeer. Westkapelle ziet dagelijks 6.000 vrachtwagens passeren. Dat heeft een enorme druk gelegd op dat dorp. Doorheen de jaren is de toegang tot een badstad als de onze niet eenvoudig geweest voor de mensen. Ook Zeebrugge en Brugge hebben daar de nadelen van ondervonden. De A11 is geen droom, maar een noodzaak."





Water bij de wijn Met de opening vandaag voor fietsers en wandelaars en volgende vrijdag voor het autoverkeer is de autosnelweg van 12 kilometer klaar. Zoals bekend hield Knokke-Heist lang het been stijf over het traject van de weg, die niet te dicht bij de dorpskern van Westkapelle mocht liggen. "Het is dankzij die lange gesprekken, met onder meer toenmalig bevoegd minister Hilde Crevits en wijlen Maxim Willems, dat de oplossing snel is gevonden. Ja, we hebben veel water bij de wijn gedaan, maar dat heeft iedereen gedaan. Zelfs de groene beweging. In mijn ogen is dit een schitterende oplossing en is de snelweg een stukje vakmanschap van de bovenste plank."





Aalter: belachelijk Lippens spaart zijn lof niet voor de vele ingenieurs en arbeiders die mee hebben geholpen aan Vlaanderens duurste stukje snelweg. "Ze verdienen één voor één een medaille. Dat meen ik. De A11 is het beste openbaar werk ooit in ons land. Er waren nooit opstoppingen. Wat een verschil met het belachelijke werk ter hoogte van Aalter, waar de mensen zot worden. De A11 is niet alleen voor Knokke-Heist een zegen, maar ook voor Zeebrugge, voor fietsers en voor de veiligheid. Iedereen vaart er wel bij."



Binnen twee jaar is ook de N49 tussen Antwerpen en Knokke een volwaardige snelweg. Zal dat Knokke-Heist meer toeristen bezorgen? "Het is geen kwestie van toeristen te lokken, maar om hen te geven wat ze zoeken, met name betere mobiliteit. Je zal in de toekomst veel vlotter tot in Knokke-Heist geraken, maar ook in Brugge of zelfs Calais."





File aan brug Rest dan nog de brug. Want twee keer per dag sta je straks in de file, omdat de twee beweegbare bruggen op de snelweg open moeten voor schepen op het Boudewijnkanaal. "Een ideale oplossing is dat niet", geeft Lippens toe. "Ik heb nochtans veel gelobbyd voor een vaste, hogere brug. Maar dat zou het financiële plaatje nog duurder gemaakt hebben. En dan was dit project niet haalbaar geweest. Het wordt even wennen, maar dat moet ook wel lukken."