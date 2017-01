"100 euro betaald, terwijl het volgende maand gratis is"

Bruggeling Jean-Pierre Van Goethem is ontgoocheld in de dienstverlening van zijn stad. Hij verlengde in november zijn tweede bewonersparkeerkaart aan 100 euro. Maar... vanaf 16 februari is zo'n tweede kaart gratis. "Logisch zou zijn als ik maar een bedrag tot februari moet betalen", foetert Van Goethem. "Ik begrijp de frustratie, maar een aangepast bedrag is onhaalbaar", zegt burgemeester Renaat Landuyt. "Ik ben trouwens ook een van de pechvogels."

Jean-Pierre Van Goethem, een ondernemer die in de binnenstad woont, heeft twee wagens en dus twee parkeerkaarten nodig om dicht bij zijn woning te kunnen parkeren. "In november verviel de jaarlijkse periode om het bewonersvignet te gebruiken. Daarom trok ik naar de mobiliteitswinkel in het Huis van de Bruggeling om mijn kaart met een jaar te verlengen. Ik stoorde me al aan de trage dienstverlening in het nieuwe stadskantoor van de stad, maar daar had mijn grootste frustratie uiteindelijk niets mee te maken. Toen ik de kaart wilde vernieuwen, vroeg de stadsmedewerker zoals elk jaar 100 euro."

Positief

Op onze redactie bereikten gelijkaardige verhalen van Bruggelingen, die hun tweede kaart net nu moeten vernieuwen. Hallo, stadsbestuur?



"Dit is het nadeel van een maatregel die eigenlijk positief zal uitdraaien voor de Bruggelingen", reageert burgemeester Renaat Landuyt (sp.a). "Ik snap de frustratie van de inwoners die net voor de startdatum van het nieuwe parkeerplan de volle pot moeten betalen. Voor inwoners die hun tweede parkeerkaart in 2017 - dus sinds 1 januari - willen vernieuwen, geldt het nieuwe gratis gunstregime al. Maar het was voor ons systeem onmogelijk om dat ook toe te passen voor mensen die hun kaart in 2016 hebben vernieuwd. Het gaat immers om heel veel parkeerkaarten. Ik ben overigens zelf een van de pechvogels en moet 100 euro betalen", zegt de burgemeester.



Ook een aangepast bedrag, zoals Jean-Pierre Van Goethem voorstelt, is volgens Landuyt onhaalbaar. "Het is bijna onmogelijk om dat voor ieder dossier te herberekenen, want dan zullen nog meer Bruggelingen aan de deur komen kloppen."