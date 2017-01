"Eerst zag ik haar rollator en dan Mia zelf"

Kokkin Diane Leurs had om 15.30 uur net haar werkdag achter de rug, toen ze met haar wagen van de parking van woonzorgcentrum Gerkenberg reed. Om de hoek langs de rijweg zag ze plots de rollator van Mia Vermeulen liggen. "Ik herkende het meteen, want ik zag haar enkele minuten eerder nog in de verte komen aanwandelen", doet Leurs haar verhaal. "Sinds ze hier verblijft, gaat ze bijna dagelijks op pad met haar rollator. Door een opening in de omwalling van het domein zag ik hoe ze kwam aangewandeld en de weg zou oversteken."

Brokstukken

De lokale politie snelde ter plaatse en startte een zoekactie naar de voortvluchtige chauffeur. Het voertuig was volgens getuigen mogelijk een grijze of blauwe Opel. De wagen raakte door de klap beschadigd aan de voorruit. Ook bleven er enkele brokstukken van de wagen achter op de plaats van het ongeval. Gisteravond nog werd een verdachte opgepakt, maar het was nog niet duidelijk of het de dader is.



"Onbegrijpelijk dat iemand dit doet", zegt Jean Conings, de directeur van het rusthuis. "De weg is hier nog geen jaar geleden aangepast met een afgeschermde oversteekplaats. In het verleden hield ik al eens mijn hart vast toen de bewoners gingen wandelen, maar nu dacht ik dat ik mij echt geen zorgen meer hoefde te maken."



Mia wordt omschreven als een zeer levendige vrouw ondanks haar hoge leeftijd. "Ze wandelde niet, maar holde bijna achter haar rollator aan, zo mooi om te zien", klinkt het bij het personeel. Ook de familie kwam afgezakt naar de plaats van het ongeval. "Ze was echt een lieve, zachte vrouw. We kunnen het niet geloven dat ze zo moet heen gaan", vertelt haar dochter geëmotioneerd. "Dit heeft ze niet verdiend. We gaan haar missen."