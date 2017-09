Opnieuw groepen vluchtelingen gesignaleerd rond snelwegparkings

Procureur Frank Demeester van het Brugse parket bevestigt dat er meer vluchtelingen en mensensmokkelaars aanwezig zijn op de snelwegparkings. "De laatste weken zien we een verhoging van het aantal transmigranten op en rond de parkings. De periode waarin de privébewaking de klok rond aanwezig was, was een ware verademing voor politiediensten en vrachtwagenchauffeurs. De parkings waren toen opnieuw veilig. Mensensmokkelaars komen nauwelijks nog naar de parkings als er bewaking is, dat spreekt voor zich", aldus procureur Demeester.



Maar intussen besliste het kabinet van minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) om de privébewaking te verminderen. Zo is er slechts één bewakingsploeg die instaat voor de nachtelijke bewaking van zowel de onlangs geopende snelwegparking in Westkerke als die in Jabbeke. Bovendien begint die ploeg dan niet meer om 18 uur, maar om 21 uur. "We doen het al het mogelijke om bewaking te organiseren zonder onze bevoegdheden te buiten te gaan. In Westkerke staat al een ANPR-camera. Niets belet dat de lokale politie in deze optreedt en de burgemeester als hoofd van de politie de nodige initiatieven neemt om hieraan een oplossing te bieden", reageert men bij het kabinet van Ben Weyts (N-VA). Op de parking van Mannekensvere is er al langer geen bewaking meer, omdat vrachtwagenchauffeurs er toch niet meer mogen overnachten.