"Dieven, geef samengesmolten trouwring terug"

Bart Boterman

Jeannines echtgenoot François Van Eyken stierf op 3 maart dit jaar op 74-jarige leeftijd. De man leed aan longkanker en stierf kort voor zijn verjaardag. Jeannine en Francois zouden op 9 mei 53 jaar gehuwd zijn. "We zagen elkaar doodgraag. François' overlijden was een enorme klap voor mij. Om mijn verdriet te verwerken liet ik onze ringen smelten tot één uniek exemplaar. Zo had ik François altijd dicht bij me. De nieuwe ring liet ik afwerken met briljanten", zegt Jeannine.



Maar zaterdag tussen 14.15 en 15.40 uur braken dieven binnen in haar appartement in de Brusselstraat in Bredene. Jeannine was gaan wandelen met de hond en merkte toen ze thuis kwam meteen dat er was ingebroken. "Ze hadden een enorme rommel gemaakt in mijn appartement. Alles werd uit de kasten gegooid. Ik zag meteen dat mijn juwelen gestolen waren en ik hoopte met heel mijn hart dat de samengevoegde trouwring niet gestolen zou zijn. Ik had die namelijk uitgedaan om te poetsen en in een apart kistje in de woonkamer gelegd. Maar toch hebben ze die gevonden. Het voelde écht alsof François voor de tweede keer was gestorven", gaat Jeannine verder.