Bijna 3 miljoen views... maar plots offline

De teller stond bijna op drie miljoen views toen de clip dit weekend plots verdween. Noah Mavuela rapte er een stukje op los op het herkenbare deuntje van Harry Potter, waarin hij ook verwees naar enkele personages. De originele rap sloeg aan en belandde op zowat elke nieuwssite. In eigen land belandde het Brechtse fenomeen in elke krant en radiozenders trokken aan zijn mouw voor interviews. Zaterdag kon hij zijn talent nog tonen in discotheek La Rocca in Lier.

Het ging de 16-jarige Noah voor de wind, tot er plots een stevige haar in de boter terechtkwam. "Vorige week kregen we een mailtje van een jonge Franse rapper. Hij vroeg om een samenwerking, maar daar zijn wij niet op ingegaan. We krijgen op dit moment honderden aanvragen voor samenwerkingen, dus heb ik daar eigenlijk niet bij stilgestaan. Toen de clip van Noah offline gehaald werd, ging ik kijken hoe dat kwam. Ik zag dat iemand blijkbaar een copyrightklacht had ingediend. De clip van Noah is dus zonder pardon van YouTube gehaald," vertelt Eva Cleybergh, manager en mama van de jonge rapper. "We hebben een advocaat onder de arm genomen om dit uit te klaren."

Harry Potter

Experte Marie-Christine Janssens van de KU Leuven kadert de plotse verdwijning van de clip. "YouTube wil vooral vermijden dat ze een effectieve copyrightklacht krijgen. Ze gaan daarom redelijk snel clips verwijderen alvorens de zaak duidelijk is.



De wetgeving stelt namelijk dat een derde niet verantwoordelijk kan zijn voor de verspreiding als ze niet op de hoogte is, maar als er effectief een klacht is, is YouTube dus wel op de hoogte. Dat hele proces loopt daarbij ook automatisch. Omdat de song van Noah gebaseerd is op de zeer herkenbare tune van Harry Potter, zal YouTube ook onmiddellijk geredeneerd hebben dat er inderdaad een copyrightprobleem is. Een nummer zoals dat van Harry Potter staat geregistreerd in een grote database en als er herkenbare stukken gebruikt zijn, zal de computer denken dat er effectief een copyrightprobleem is."



Alhoewel Noah Mavuela, oftewel Yung Mavu, vooralsnog geen plagiaat gepleegd heeft, zet deze valse copyrightklacht, wel een stevige domper op de feestvreugde. "De clip was viraal gegaan, staat op allerlei websites en had bijna 2 miljoen views. Dat is Noah allemaal kwijt. De gesprekken met platenmaatschappijen en buitenlandse talkshows lopen uiteraard nog, maar het is wel een rem op zijn plotse vlucht," klinkt het.



De familie doet er alles aan om de originele clip weer online te krijgen.