"Visueel gehandicapte zoon geschorst omdat hij opkwam voor zichzelf"

Mama Nelly zit met de handen in het haar. Nog een paar maanden en haar zoon, Lorenzo Roelandts, zal afstuderen aan het KTA Brasschaat in de richting Kantoor, maar de pesterijen bereiken nu al een hoogtepunt. "Mijn zoon heeft een visuele handicap waardoor zijn ogen trillen en hij af en toe met zijn hoofd schudt in stresserende situaties. Dat maakt hem al zes jaar een mikpunt voor pesters, maar de school laat maar begaan. Vorige week werd het hem te veel en is hij verbaal opgekomen voor zichzelf, maar dat zorgde ervoor dat hij geschorst werd en een uitsluiting kreeg. Ik vind het echt ongehoord dat dit kan blijven duren. Ik heb de school gecontacteerd, maar zij antwoorden zelfs niet op mijn mailtje. De communicatie met de school zit erg scheef", vertelt Nelly.



Volgens de school kwam er ook fysiek geweld aan te pas, maar dat ontkent het gezin ten stelligste. "De school beschuldigt hem van agressief gedrag, maar hij is net heel zachtaardig. Ze dwingen hem zelfs om dingen te ondertekenen die hij niet kan lezen. Enkele leerkrachten helpen hem, maar meestal staat hij alleen in de kou." Lorenzo is het beu om als uitschot behandeld te worden. "Iedereen kijkt naar ons in het BSO alsof we allemaal rotkinderen zijn. Maar dat is echt niet het geval. Klasgesprekken halen niets uit. En de school houdt totaal geen rekening met mijn beperking. Maar om in mijn laatste jaar te veranderen en al mijn vrienden achter te laten, zie ik ook niet zitten", vertelt de 19-jarige jongen.