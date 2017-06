"Diabetespatiënten verdienen ook een fris pintje"

"Na veel probeersels en mislukkingen schoten een bevriend chemicus en enkele gespecialiseerde laboratoria te hulp. Samen zijn we op zoek gegaan naar de juiste formule, en dat is ons ook gelukt. Daarna werkten we rond smaak en kleur. Voor het brouwen zelf doen we een beroep op brouwerij Brunehaut uit Henegouwen. Dit is een uniek product. Van een bekend abdijbier wordt ook wel eens beweerd dat het geen suiker bevat, maar dat klopt helemaal niet. In sommige bieren vind je nog altijd een kleine hoeveelheid, ongeveer 5 procent, aan suiker. Het certificaat, dat we van de VUB hebben gekregen,heeft dan ook een belangrijke bewijswaarde dat wij momenteel de enige zijn met een volledig suikervrij bier."

Belgische grondstoffen

"De samenstelling van ons bier blijft uiteraard geheim. We hebben er tenslotte drie jaar aan gewerkt", vertelt Frederic.



"Maar we werken uitsluitend met Belgische grondstoffen. Onze hop komt uit Poperinge en onze malt uit Wallonië. Resultaat is een blond biertje met een alcoholpercentage van 4,5 procent, dus lichter dan een gewoon pilsje. Maar de smaak neigt toch naar een zwaar blond bier. Diabetespatiënten zullen ook wel dronken worden, maar hun suikerspiegel verandert niet. In de toekomst willen we ons assortiment nog uitbreiden met een donker suikervrij bier. Daarvoor lopen nu de eerste testen."



De volgende maanden wil Frederic zijn bier op de (menu-) kaart zetten. "We starten in de provincie Antwerpen, waar het voorlopig nog alleen verkrijgbaar is bij B-lite. Een kratje van vier flesjes kost 7 euro. Bedoeling is om daarna ook het buitenland te veroveren. Gezondheidsproblemen als gevolg van suiker nemen overal toe. Daarom mikken we op een iets ouder publiek, dat soms te kampen heeft met ouderdomsdiabetes. De horeca toont al veel interesse maar ook in de woonzorgcentra kunnen we onze VIBB verkopen."



VIBB is te verkrijgen bij B-lite, in de Starrenhoflaan 26 in Kapellen. Meer info via 03/665.41.20