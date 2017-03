Hond doodziek door vergiftigde vos

De wandeling die Sonja Van Cauter en Gunther D'Haese uit Aaigem (Erpe-Mere) het voorbije weekend met hun zes jaar oude Bordercollie Kaatie maakten aan Brakelbos liep voor het dier bijna fataal af na wat gesnuffel aan een vossenkadaver. "Dat dier moet vergiftigd geweest zijn, want tien minuten later zakte onze hond in elkaar", vertellen ze. Het koppel deed aangifte bij de politie. Ook de dierenbescherming Vlaamse Ardennen dient een klacht in tegen onbekenden. RONNY DE COSTER, KOEN MOREAU

Dit vergiftigde vossenkadaver ligt nog steeds in het Brakelbos. - Ronny De Coster Het incident deed zich voor in een berm van Paillart aan de rand van het Brakelbos op de grens van Opbrakel en Vloesberg. Daar lag een kadaver van een vos. Zoals gebruikelijk, liep de Bordercollie Kaatie van Sonja en Gunther tijdens de wandeling een twintigtal meter voorop. "Ze blijft wel altijd in de buurt", vertelt Sonja. Toen Kaatie plots aan het snuffelen ging in de berm, riep Gunther haar dan ook prompt terug.





Kadaver "In de berm lag het kadaver van een vos dat al in staat van ontbinding was. Enkel botten en wat vel bleven nog over", vertelt Gunther. Zich van geen kwaad bewust wandelde het gezelschap verder. Tien minuten later ging Kaatie ter hoogte van de kapel in Dhoppe door de benen. "Ze begon te kwijlen en raakte niet meer verder. Dat scenario herhaalde zich een paar keer en plots begon Kaatie te braken en kreeg ze diarree. Ik had onmiddellijk begrepen dat onze hond vergiftigd was en vreesde het ergste", vertelt Gunther. Zijn vrouw riep de hulp in van een man die iets verderop zijn paarden aan het voederen was."Hij voerde ons naar de parking van de Ancienne Belgique waar onze wagen geparkeerd stond en vandaar haastten we ons naar de dichtste dierenarts in Brakel, die we intussen al verwittigd hadden."