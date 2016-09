"Je hebt mijn soulmate afgepakt"

De 28-jarige J.P. uit Brakel, die begin dit jaar advocaat Peter Browaeys doodreed in de Beverestraat in Oudenaarde, had volgens zijn advocaat last van paniekaanvallen en greep naar alcohol om die te onderdrukken. "Het is ook niet zeker dat Browaeys als gevolg van de aanrijding is overleden", klonk het opvallende pleidooi gisteren in de politierechtbank. "Een slag in het gezicht van de nabestaanden", reageert de advocaat van het slachtoffer. THOMAS VANDEWALLE

Slachtoffer Peter Browaeys. - Ronny De Coster Een gevangenisstraf van zes maanden, vier jaar rijverbod, een boete van 3.000 euro en het opnieuw afleggen van de vier proeven. Dat is wat de Oudenaardse procureur De Boos gistermorgen vorderde voor de 28-jarige J.P. uit Brakel, die op 31 januari de 39-jarige advocaat Peter Browaeys uit Oudenaarde doodreed in de Beverestraat. Browaeys kwam er met zijn scooter omstreeks 3 uur 's nachts vanuit de richting Bevere, toen de Brakelaar met zijn BMW vanop het Tacambaroplein de straat kwam ingereden. Hij week bij het nemen van de bocht te ver uit naar links en reed Browaeys frontaal aan. Het slachtoffer kwam zwaar ten val en overleed ter plekke. "Over de aansprakelijkheid is geen discussie", startte Nadine Verbeest, de advocaat van de familie van het slachtoffer haar pleidooi. "De beklaagde had 2,76 promille alcohol in zijn bloed en voerde een onaangepaste snelheid."



Dat was echter buiten de advocaat van de beklaagde gerekend, die kwam opdraven met een attest van de huisarts van zijn cliënt. "Die is formeel dat mijn cliënt een psychische aandoening heeft, die kan leiden tot paniekaanvallen", aldus Luc Boxstaele. "Om die te onderdrukken, greep hij naar alcohol. Hij zocht hulp bij verschillende dokters, maar die stelden nooit de juiste diagnose. Conclusie: bij een vroegere diagnose en een adequate behandeling, was het ongeval nooit gebeurd. Sinds mijn cliënt de juiste behandeling krijgt, is hij van de alcohol af."





Dader J.P. - Ronny De Coster Verkeerd medicijn Boxstaele wierp ook op dat de doodsoorzaak van Browaeys niet gekend is. "Misschien kreeg hij na het incident niet de juiste zorgen of een verkeerd medicijn toegediend. Het medisch verslag ontbreekt."



Tot slot wees hij ook met een beschuldigende vinger naar de uitbater van het danscafé Bar.A-Bar aan de Markt in Oudenaarde van waar zijn cliënt op de nacht van de feiten vandaan kwam. "Wie er een fles wodka bestelt, krijgt die met veel show geserveerd en is plots de man. Een cafébaas draagt in mijn ogen ook verantwoordelijkheid als hij zijn klanten zwaar dronken ziet vertrekken. Mijn cliënt is sinds 1 maart vrij onder voorwaarden, maar heeft het heel moeilijk. Als je iets kapot maakt, kan je dat vergoeden. Een mensenleven kan je niet vergoeden. Dat is zeer zwaar om dragen."





Verbouwereerd Aan de kant van het slachtoffer bleef iedereen na het pleidooi verbouwereerd achter. "Je moet het maar durven om dergelijke zaken te pleiten", merkte Verbeest op. "We hadden bloemen moeten meenemen voor de beklaagde. De sukkel kon er niet aan doen. Neem toch je verantwoordelijkheid op. Dit is een slag in het gezicht van de nabestaanden. De hulpdiensten die ter plekke kwamen, hebben 20 minuten alles gedaan wat ze konden. Meneer Browaeys is ter plaatse doodgebloed. Paniekaanvallen zijn geen vrijgeleide om je ladderzat te drinken. En het was niet de eerste keer dat hij onder invloed achter het stuur werd betrapt. Hij beseft duidelijk nog steeds niet wat hij heeft aangericht." Ze kreeg daarbij bijval van de procureur. "De foto's in het strafdossier spreken voor zich", stelde die. "Het kan goed zijn dat hij psychische problemen heeft. Maar als je zoveel drinkt, kruip je niet meer achter het stuur. De schuld op de cafébaas schuiven, is ook niet aan de orde. Hij was eerst nog naar andere cafés geweest en was nog op weg naar de Qubus om daar nog wat meer te drinken. Het gaat hier simpelweg om onverantwoord rijgedrag."