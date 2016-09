Tom (20) overleefde als enige ongeval waarbij drie vrienden het leven lieten

Tom De Bruyne (20), die als enige het dramatische verkeersongeval in Wilsele overleefde begin dit jaar, is klaar voor een nieuwe start. Eind deze maand vat hij opnieuw zijn rechtenstudies aan. Ook zijn mama, Cindy Guilini, blijft niet bij de pakken zitten: om het leven van haar zoon, en meteen ook al zijn lotgenoten aangenamer te maken, organiseert ze zaterdag een benefiet om een elektrische off-road rolstoel te kunnen aanschaffen. KRISTIEN BOLLEN

Eenmaal binnen behelpt Tom zich met een beenprothese en een kruk. - Bollen De verslagenheid was groot, die 29ste januari begin dit jaar. Tom overleefde als enige de fatale crash op de Aarschotsesteenweg, waarbij drie vrienden het leven lieten. Nadat hij een hele tijd in coma lag, wachtte hem een lange en harde revalidatie. Iets waarmee hij tot op vandaag nog steeds bezig is. Om zijn leven toch zo aangenaam mogelijk te maken wanneer hij naar huis mag, wil zijn mama nu graag een soort 4x4-rolstoel aanschaffen. "We wonen op de 'boerenbuiten' en al snel werd duidelijk dat je hier met een gewone rolstoel niet zo veel bent. Elke kiezel vormt wel een obstakel", zegt Cindy Guilini. "Omdat ik niet wilde dat Tom zou opgesloten zitten tussen vier muren ging ik op zoek naar een rolstoel die wat zwaarder terrein aankan. Via een website kwam ik in contact met een organisatie in Nederland die over een 'CadWeazle' beschikt, een elektrische off-road rolstoel. Die kan je huren voor 35 euro per dag - wat meevalt - maar de huurprijs en transportkosten opgeteld, zit je al gauw aan 350 euro om Tom in het weekend naar huis te kunnen laten komen."





Mama Cindy helpt haar zoon over de kiezels te manoeuvreren in zijn gewone rolstoel. Vriendin Cindy kijkt toe. - Bollen Tot 14.000 euro Een exemplaar kopen is al helemaal buiten categorie: de prijs ligt tussen 12.000 à 14.000 euro. "Maar als ik Tom zo zie genieten als hij in die stoel zit... Hij kan zonder hulp naar buiten gaan dankzij een joy-stick, hij kan gaan 'wandelen' in het bos of een dagje naar het strand zelfs. Voor Tom zal het hopelijk maar een tijdelijke situatie zijn, maar vele anderen zijn hun hele leven lang aan een rolstoel gekluisterd." Zo kwam Cindy op het idee om een benefiet te organiseren. "In eerste instantie wil ik een vereniging opstarten, waar mensen terecht kunnen om een elektrische off-road rolstoel te lenen. Maar de droom is toch om in werkelijk elke gemeente zo'n rolstoel aan te bieden, zodat iedereen met een fysieke beperking opnieuw kan genieten van de vrijheid, weer zelf kan beslissen waar te gaan."