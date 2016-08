Kleine Jinn redt kleuterschooltje

Zelf beseft ze het nog niet, maar de kleine Jinn Heylen is de reddende engel van het kleuterschooltje in Eikevliet (Bornem). Mama Ilke Op de Beeck schreef haar dochter dinsdag in, waardoor het schooltje met één klas nu de nodige 12 leerlingen telt.

Sinds 2007 moet het dorpsschooltje in Eikevliet vechten voor zijn voortbestaan. De kleuterschool is een afdeling van de Sint-Carolusschool in Ruisbroek en telt één klasje met nu 12 kinderen van 2,5 tot 5 jaar oud. Dat door de overheid opgelegde minimumaantal halen is elk jaar weer een strijd.





Opvang "We wonen vlakbij het kleuterschooltje, onze zoon Lex startte er ook zijn schoolloopbaan. Maar het grote probleem was het gebrek aan de voor- en naschoolse opvang, daarom verhuisde Lex na twee jaar naar de hoofdschool in Ruisbroek", zegt Op de Beeck.



"Toen Jinn naar de instapklas moest, ging ze meteen met haar broer mee naar de grote school. Net hoorde ik echter dat ook het dorpsschooltje op 1 september met voor- en naschoolse opvang start. Zo is het mogelijk om Jinn eerst af te zetten en dan Lex naar Ruisbroek te brengen."