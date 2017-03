Geknelde man gered van onderkoeling

Ben Van den Bergh (23) mag zijn beschermengel wel heel erg dankbaar zijn. Nadat hij zaterdagavond omstreeks 23.30 uur met zijn auto in de gracht belandde, kantelde de auto op zijn dak. De bestuurder belandde in het koude water, maar kon zijn hoofd nog net boven water houden. "Enkel zijn ogen, lippen en neus lag nog boven water", zegt brandweerluitenant Pierre Van Sand. Hulpdiensten werden meteen ter plaatse geroepen na het ongeval. Dat gebeurde dankzij de passagier van een auto, die het ongeval zag gebeuren. "Wij kwamen uit de richting van Willebroek en stonden aan de lichten te wachten. De auto kwam van de autostrade A12 uit de richting van Antwerpen en had net de afrit N16 richting Bornem genomen", vertelt de ooggetuige. "Hij begon te slingeren op de baan en ik zag meteen dat het niet goed ging aflopen. Wat verder belandde hij dan in de gracht." De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Naast brandweer werd ook de lokale politie Klein-Brabant, een ambulance uit Rumst en een MUG-team van het UZA in Edegem ter plaatse gestuurd. "Na overleg met de MUG-arts hebben we besloten om de man zo snel mogelijk te bevrijden. De man zat net gekneld in de wagen maar geraakte er zelf niet meer uit. De wagen lag op dat moment namelijk nog op zijn dak. We hebben de auto eerst beveiligd zodat hij niet kon wegzakken en vervolgens een gat gemaakt in het portier", gaat luitenant Van Sand verder. Samen met de MUG-arts werd hij tot slot uit het wrak gehaald.

Onderkoeling

De autobestuurder bleef de hele tijd bij bewustzijn. "Mijn man is naar hem toegelopen en probeerde eerst zelf nog om het portier te openen maar het lukte niet. Hierop is hij beginnen te praten met de bestuurder", zegt de ooggetuige nog. "



Terwijl hij nog in de auto lag, riep hij naar mijn man om zijn vriendin te verwittigen. Zij kwam even later ter plaatse."



De 23-jarige jongeman werd overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen in Edegem. "Hij vertoonde tekenen van onderkoeling", klinkt het nog bij de hulpdiensten. De verwondingen bleken uiteindelijk mee te vallen. "Gelukkig maar. Want dit had heel verkeerd kunnen aflopen. Stel dat dit ongeval 's nacht gebeurde en niemand zou hem zien liggen of stel dat er meer water in de gracht stond. Ik mag er niet aan denken." De omstandigheden van het ongeval worden momenteel nog onderzocht door de lokale politiezone. De man zou niet te veel gedronken hebben. Of overdreven snelheid aan de basis van de crash ligt, zal nog moeten duidelijk worden. Volgens getuigen trok de man kort nadat hij de N16 was opgereden wel bijzonder snel op.



De wagen raakte bij het ongeval ernstig beschadigd en moest getakeld worden. Door de interventie werd de N16 richting Bornem een tijdlang volledig afgesloten voor het verkeer. Na ruim drie kwartier werd het linkerrijvak vrijgegeven. Pas als de Corvette getakeld was, werd de rijbaan volledig vrijgegeven.