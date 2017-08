"Scheuren in huis door werken Sint-Jozefkliniek"

De Sint-Jozefkliniek begon drie maanden geleden aan de tweede fase van haar vernieuwingsproject, dat een deel nieuwbouw en een deel renovatie omvat. Nu men werk maakt van een nieuwe kruipkelder, wordt door aannemer Cordeel grondwater uit de omgeving van de werfzone weggepompt. Tot onvrede van de buren, die een link zien met de nieuwe scheuren in hun muren en plafonds. "Wij wonen hier in een moerasgebied, het laagste punt van Bornem. Al in de eerste fase van de werken hebben we aan de alarmbel getrokken, maar daar werd toen niet op gereageerd. Ondertussen zitten we met nieuwe barsten in onze vloer en scheuren die van het plafond tot aan onze vloer lopen. Die waren er anderhalve maand geleden nog niet", klinkt het in de buurt. "Als reactie op de foto's die we naar alle partijen hebben gestuurd, kregen we van het gemeentebestuur te horen dat het ziekenhuis er een verzekeringsexpert zal opzetten. Maar wat zijn we daar mee? We willen dat er nu maatregelen worden genomen."

Verzekeringsexpert

"De link tussen de werken van het ziekenhuis en de scheuren is overduidelijk. Mijn huis is twee jaar geleden nog bepleisterd. Je gaat mij niet zeggen dat die scheuren er zomaar komen", getuigt een buurman.



"We kunnen juridische stappen zetten, maar waar brengen die ons? Dan zijn we jaren verder vooraleer er een uitspraak is. Tegen dan zijn er alleen maar barsten bijgekomen. Begin ook maar eens te procederen tegen een ziekenhuis en een grote aannemer als Cordeel. Het enige dat we vragen, is om het grondwater opnieuw in de grond te pompen in plaats van richting het riool. Binnenkort gaan ze hier appartementen voor mijn deur neerpoten. Ik hou mijn hart al vast voor die werken."



De buren kregen per brief al een reactie van de aannemer. "Het stilleggen van de bemaling zou grote materiële en financiële gevolgen hebben en zou ook de werken volledig stilleggen", valt er in te lezen.



Ook het ziekenhuis nam intussen contact op met de buurt. "Er werd op voorhand rekening gehouden met het moerasgebied. Zo zijn we minder diep dan gepland aan het bouwen. Bovendien houden we de bronbemaling zo minimaal mogelijk", reageert Bart Van Bree, afgevaardigd bestuurder van het ziekenhuis.