"Hond verdoofd en bestelwagen geplunderd"

Voor de tweede keer in een week tijd is opnieuw de bestelwagen van een loodgieter leeggeroofd. Deze keer was Hans Cooremans uit de Schaafweg in Branst het slachtoffer. Dieven gingen ervandoor met verschillende materialen. De buit wordt geschat op zo'n 8.000 euro.

Speciaal slot

Bovendien nam de loodgieter in het verleden nog tal van andere maatregelen. Niet enkel liet hij een speciaal slot installeren op de schuifdeur van de bestelwagen. Ook om de laadruimte extra te beveiligen onderneemt hij elke avond voorzorgsmaatregelen. "De bestelwagen parkeer ik achterwaarts en zo dicht mogelijk tegen de gevel. Op die manier kunnen ze al niet langs achteren in de bestelwagen", licht Hans toe.



De gangsters waren mogelijks ook goed voorbereid. De loodgieter vermoedt dat de dieven een nacht eerder al een keer op verkenning kwamen. "Toen is plots mijn hond beginnen te blaffen. Wellicht zijn ze hierdoor opgeschrikt geweest en zijn ze op de vlucht geslagen", gaat Hans verder. "Vreemd is wel dat mijn hond tijdens de nacht van maandag op dinsdag niet is beginnen blaffen. Bovendien is hij schijnbaar ziek. Ik veronderstel dat ze zijn teruggekomen voor de inbraak en mijn hond iets hebben gegeven om hem te verdoven."



Nadat Hans gisterochtend de diefstal opmerkte, verwittigde hij de politie. Die kwam ter plaatse voor de vaststellingen. Het labo kwam langs om vingerafdrukken op te sporen.



De loodgieter moest door de diefstal tijdens de nacht van maandag op dinsdag zelfs enkele klanten afzeggen. De daders zijn voorlopig nog spoorloos. Tijdens dezelfde nacht werd er in de Schaafweg ook nog ingebroken in een andere wagen. Of het om dezelfde daders gaat, wordt nog verder onderzocht. Gelet op de modus operandi en het feit dat opnieuw een loodgieter werd geviseerd, wil politie momenteel niet uitsluiten dat het om dezelfde gangsters gaat die vorige week een bestelwagen in Sint-Katelijne-Waver en twee bestelwagens in Mechelen leegroofden.