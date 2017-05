Elektriciteitscabine staat plots midden op fietspad

Het kabinet van schepen voor Mobiliteit Koen Kennis was niet op de hoogte van de manier waarop de cabine werd geplaatst. "Het kan absoluut niet de bedoeling zijn dat zo iets in het midden van het fietspad staat zonder omleiding. Eandis heeft een vergunning gekregen om die cabine daar te plaatsen op voorwaarde dat zij een omleiding zouden voorzien via de parkeerstrook", zegt kabinetschef Maarten Vanderhenst. Volgens Eandis hebben ze na het plaatsen van de cabine de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen door nadar te plaatsen. "Onze mensen de nodige markeringen aangebracht. Blijkbaar hebben derden die weggenomen. We verontschuldigen ons voor deze gevaarlijke situatie en zullen zo snel mogelijk opnieuw de nodige veiligheidsmaatregelen treffen."