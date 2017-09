"Wij gaan daders niet aanduiden"

Bart De Wever (N-VA) hoeft er niet op te rekenen dat de Belgisch-Marokkaanse gemeenschap in Borgerhout de daders van de aanval op de politieagenten, vorige vrijdag, zélf gaat aanduiden. "Er staan hier camera's genoeg. Dat de politie haar werk doet", zegt Ali El Moussaoui van Samenlevingsopbouw. "Hoog tijd ook dat al de goede initiatieven het nieuws halen", zucht hij. TOON VERHEIJEN, PHILIPPE TRUYTS

Het politieke opbod, de uitspraken van de Antwerpse burgemeester over een 'signaal': ook op de eerste maandag van het schooljaar zindert het weekend nog na in Borgerhout. Ali El Moussaoui is een bekend gezicht in het district. Eentje dat zich met hart en ziel inzet voor meer samenhang, voor meer veiligheid, voor meer welzijn. "We zijn weer eens breed uitgesmeerd in de media, met een burgemeester die er een schep bovenop gooit. Terwijl wat er vrijdagavond is gebeurd, eigenlijk een 'klein' incident was. Ik meen dat. Moet ik het nog eens zeggen? Wij keuren alle geweld tegen hulpdiensten en politie af. Maar het machtsvertoon van de politie heeft het allemaal veel groter gemaakt. Het stemt me een beetje triest. Het verhaal van de politie klopt gewoon niet met wat de beelden ons hier vertellen. Des te spijtiger, want met de cel Diversiteit van de politie bijvoorbeeld hebben we écht goede contacten. Die agenten wéten hoe ze hier met de jongeren moeten spreken."





Pleinpatrons El Moussaoui wijst op de talrijke initiatieven die Borgerhout beter maken. "Neem nu de 'pleinpatrons'. Gasten die een aanspreekpunt vormen op onze pleintjes. Allemaal tussen 16 en 25 jaar. Ze krijgen een vorming bij JES (Jeugd en Stad), op maat van de plek waar ze worden ingezet. Zo zijn er al een stuk of 20-25. Niet allemaal jongens. Er is ook een groepje meisjes bij, dat we graag zouden uitbreiden. De volgende lichting wordt al klaargestoomd."





J100 Voor de hele stad is er de zogenaamde J100. El Moussaoui: "Een project van en voor jongeren - 16 tot 25 jaar - van onder meer Kras Jeugdwerk, JES, de Federatie van Marokkaanse Verenigingen, de Chiro en de Scouts. Eind september komt er opnieuw een J100-top. Je voelt dat uitgroeien tot een soort jeugdcollege. Met één groot doel: een stad waar het fijn samenleven en wonen is. In het volste besef dat enkel dialoog tussen jongeren en overheid ons vooruithelpt."



Net voor de zomer was er een veelbesproken buurtoverleg aan het Terloplein. De Wever was uitgenodigd, maar zijn stoel bleef leeg.