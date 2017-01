"Deze auto kan zijn leven redden"

Zelf weet hij maar al te goed wat het is om door iemand anders 'uit de miserie' geholpen te worden. Daarom verloot oldtimerhandelaar Roel Mariën uit Hever een replica oldtimer Porsche ten voordele van Erwin Vervaet, de Mechelse MS-patiënt die 55.000 euro zoekt voor een buitenlandse medische behandeling van de laatste hoop. SVEN PONSAERTS

Hij kreeg afgelopen jaar van een gulle schenkster een donornier cadeau en dus vindt Roel Mariën (40) uit Hever dat het nu aan hem is om eens een goede daad te stellen. Aangegrepen door het verhaal van de Mechelse MS-patiënt Erwin Vervaet (43) die dringend 55.000 euro zoekt voor een ultieme behandeling op de Filipijnen, verloot de oldtimerhandelaar nu een Porsche 356 Speedster uit 1959. De waarde van de replica: zo'n 50.000 euro.



"Nadat ik eerder dit jaar een gulle schenker tegenkwam, is het nu mijn beurt", lacht Roel, die samen met zijn broer Tim met de zaak Oldstyle oldtimervoertuigen verhandelt. "We kennen Erwin, die aan de spierziekte multiple sclerose lijdt, niet echt persoonlijk, maar bijna 30 jaar geleden heeft hij wel drie jaar met Tim in de klas gezeten. Het was dus niet zo moeilijk om mijn broer voor deze actie te overtuigen."





4.000 euro Gezien het bedrag van Erwins benefiet rond de 4.000 euro bleef steken, besloten de broers in actie te schieten.



"Voor een kerstfestival was het te laat. Een Porsche verloten dan maar", zegt Roel. "Momenteel hebben we in onze garage zes replica's van de Porsche 356 Speedster uit 1959 te koop - stuk voor stuk pareltjes met een origineel chassis van de Volkswagen Kever waarop een nieuwe, polyester 'body' en een gereviseerde VW-motor werden gemonteerd. Een van de voertuigen mag aan inkoopprijs weg. De winst die met de loterij wordt gemaakt, gaat integraal naar Erwin."





Lootjes De oldtimerhandelaars dokterden een 'loterijsysteem' uit waarbij iedereen voor 25 euro via een website een deelnamelootje kan kopen. "Per storting van 25 euro ontvangt de deelnemer een uniek deelnamenummer. Dit kan tot 15 februari. Daarna loten we uit al die deelnemers de gelukkige winnaar. Een deurwaarder zorgt voor een goede gang van zaken. Iedereen maakt dus voor amper 25 euro kans op dit pareltje - een perfect gerestaureerde lichtgrijze Apal cabrio van Belgische makelij, mét gelijkvormigheidsattest. Er zit zelfs een nieuw, bruin lederen interieur in, een gereviseerde 1.300 cc motor met amper 50 kilometer op de teller, volledig nieuwe remmen, een verlaagde en verstelbare vooras, originele chromen velgen, kortom alles wat de mooiste replica behoeft."



De broers Mariën hebben geen idee hoeveel lootjes ze tot 15 februari aan de man kunnen brengen, maar rekenen na aftrek van de aankoopprijs toch op een 'winst' van minstens 20.000 euro - een bedrag waarvoor weliswaar heel wat lootjes verkocht moeten worden.



"Door bewust niet met een veiling te werken, hopen we dat de wagen nog meer zal opbrengen dan zijn eigenlijke verkoopwaarde. Tegelijk houdt een dergelijke loterij ook een risico voor ons in: worden er amper lootjes verkocht en halen we niet eens het aankoopbedrag, dan lijden wij zwaar verlies op deze wagen, want de Porsche wordt sowieso verloot. Maar anders dan voor Erwin zal ons leven daar niet van afhangen hoor", verzekert Roel. "En ja, we hadden ook een oud Fiatje 500 van 5.000 euro kunnen veilen", voegt broer Tim eraan toe. "Maar zo'n replica Porsche spreekt iedereen aan. Wie wil dat nu niet? Het is dan ook de bedoeling dat er zo veel mogelijk mensen intekenen."