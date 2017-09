Verongelukt op weg naar vrouw in ziekenhuis

De verslagenheid onder de motards in de Rupelstreek was enorm toen dinsdagavond duidelijk werd wie het dodelijke slachtoffer was van een aanrijding op de N16. Ter hoogte van de spoorwegbrug, die net voor de Temsebrug ligt, kwam een motorrijder in botsing met een trekker van een vrachtwagen. De motor raakte een boordsteen en de motard werd weggeslingerd. Hij overleed ter plaatse. President Max van MC Gringo's Terhagen: "Tom De Ryck was enkele jaren samen met mijn stiefdochter Anouschka. Zij was dinsdag opgenomen in het ziekenhuis in Sint-Niklaas en zou daar woensdag aan haar rug worden geopereerd. Tom had haar 's morgens weggebracht. 's Avonds na het werk ging hij nog even op bezoek. Ik heb hem met de motor horen vertrekken bij ons in Boom. Toen hij na een uur nog niet in Sint-Niklaas was aangekomen, werd ik ongerust. Ik belde ziekenhuizen en politiediensten maar die wilden niets lossen. Tot ik dan een bericht over het ongeval op de nieuwssites las. Dan wist ik genoeg." Het Mechelse parket stuurde een verkeersdeskundige en het team fotogrammetrie om uit te zoeken hoe het ongeval kon gebeuren. Volgens de familie kwam Tom met zijn motor klem te zitten tussen de boordstenen en een vrachtwagen die bij een wegversmalling naar links invoegde.

Nieuw huis

President Max: "Tom reed op een Harley Davidson Electra Glide. Hij was al enkele jaren in onze club en was gewend om in alle omstandigheden met de motor te rijden. Alle clubleden konden goed met hem opschieten. Ik des te meer, omdat hij de partner was geworden van mijn stiefdochter Anouschka. Het klikte uitstekend tussen die twee. Zij hadden pas een nieuw huis gekocht in de Velodroomstraat in Boom. Sinds een maand woonden zij daar. De twee kindjes van Anouschka (3 en 4 jaar) droegen Tom als pluspapa op handen. Hij had ook een goeie job bij bouwbedrijf Baeten-Van Es in Boom. Ik kon mij geen betere schoonzoon voorstellen."



Voor motoclub Gringo's is het de tweede keer in haar geschiedenis dat haar jongste lid omkomt bij een motorongeval. Veertien jaar geleden verongelukte de toen 30-jarige Erwin Boeykens bij het motorongeval in Boom.



President Max: "Onze club is geen 'onepercenter-club'. Bij ons zijn alleen hardwerkende mannen en vrouwen welkom. Criminelen komen er niet in. Wij zijn een familieclub met leden die in hun vrije tijd graag met de motor rijden. Zowel in onze afdeling in Terhagen als de afdeling Dijlestreek telt een twintigtal leden. Wij zijn ook de enige Belgische motorclub met een eigen afdeling in de Verenigde Staten. Sinds 11 jaar is er een Gringo's-Afdeling in Denver. MC Gringo's Belgium viert dit jaar zijn dertigjarig bestaan."