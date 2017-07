22-jarige gereanimeerd op Tomorrowland

Politie onderschept vijf illegale taxi's

Rond het festivalterrein van Tomorrowland heeft de politie vrijdag vijf taxi's in beslag genomen die illegaal aan het werk waren. "Een stap in de goede richting", vindt Michele Duysens die strijd levert tegen illegale taxi's. Vorig jaar verloor ze haar zoon Didier Bartholomeus, nadat hij met een illegale taxi was meegereden en daarna verdween.

Om overlast rond De Schorre te beperken geldt er een streng taxibeleid: chauffeurs moeten in een specifieke zone parkeren en moeten officiële toestemming hebben van de gemeente Boom om als taxi te mogen werken. De federale politie had ook aangekondigd om te controleren en om streng op te treden. Vrijdag bleek dat een aantal taxi's de voorwaarden niet had nageleefd.



"Chauffeurs die niet in de toegewezen zone parkeren, veroorzaken verkeersoverlast en veiligheidsproblemen", klinkt het bij de federale politie. "Vaak vragen ze ook fenomenale bedragen en is er concurrentievervalsing."



Vijf taxi's zijn in beslag genomen tot 31 juli, dat is de dag na Tomorrowland.





"Blijven strijden"

"Ik heb het opgevolgd", zegt Michele Duysens. "Eindelijk heb ik de indruk dat er iets aan gedaan wordt, maar de aandacht mag niet verslappen. Ik ga blijven strijden tegen het fenomeen. Het bestaat al jaren, maar mensen zijn zich te weinig bewust van de potentiële gevaren."



In november lanceert Micheline een campagne over verantwoord uitgaan. "Illegale taxi's is één luik, maar het gaat ook om drugs-en drankpreventie en dat jongeren voor elkaar moeten zorgen als ze uitgaan. Zie dat je gsm is opgeladen als je weggaat." (KAV)