"Hij stopte maar niet met wenen"

Een 22-jarige vader uit Puurs verscheen gisteren voor de rechter in Mechelen. De man sloeg twee jaar geleden verschillende keren met gebalde vuisten in de buik van zijn vijf maanden oude zoontje. Het openbaar ministerie vorderde een celstraf van een jaar met uitstel. TIM VAN DER ZEYPEN

Het was de grootvader van baby M. die net op tijd kon ingrijpen. De toen twintigjarige vader verbleef samen met zijn vriendin en hun baby bij zijn schoonvader en diens partner.



Op 26 mei 2014 was de twintiger alleen thuis met baby M. De drie anderen waren naar verluidt boodschappen gaan doen en vader W.S. zou bij het zoontje blijven om ervoor te zorgen.



"De schoonvader kwam als eerste de woning binnen. Hij zag beklaagde boven zijn zoontje staan met gebalde vuisten. Op dat moment had hij al verschillende keren met zijn vuisten in het buikje van de baby geslagen. Ondanks de thuiskomst van de andere bewoners, bleef hij ook gewoon verder doen", zei openbaar aanklaagster Nele Poemans.





Geen blijvend letsel Geconfronteerd met de feiten, greep de schoonvader meteen in. Hij nam baby M., die op dat moment op de houten keukentafel zonder dekentje lag, in zijn armen en wandelde ermee weg. De lokale politiezone van Klein-Brabant werd verwittigd en kwam ter plaatse. De jonge vader werd meegenomen voor verhoor en baby M. werd overgebracht naar het ziekenhuis. Als bij wonder hield het baby'tje geen enkel blijvend letsel over aan de zware mishandeling. Wel liep de baby enkele kneuzingen, blauwe plekken en bloeddoorlopen ogen op. M. mocht na twee dagen onderzoek en verzorging in het ziekenhuis opnieuw naar huis.



De vader werd voor de onderzoeksrechter gebracht en die liet hem vrij onder voorwaarden. Zelf kon de jonge vader geen verklaring geven voor zijn daden.



"Ik had een black-out", zei hij tegen politie toen en ook gisteren voor de rechter. "Ik wist niet dat het pijn zou doen."



Als aanleiding verklaarde hij dat hij M. niet gekalmeerd kreeg.



"Hij was aan het wenen en wou maar niet stoppen. Ik kreeg hem niet getroost en hij begon steeds luider te huilen."





Nog meer geweld De jonge vader werd na de feiten onderzocht door een psychiater. Die verklaarde dat hij ondanks de black-out toch voldoende schuldbesef heeft.



Tijdens het verdere onderzoek kwamen ook andere vormen van mishandeling naar boven.



"Zo verklaarde de vader dat hij in het verleden zijn zoontje ook al door elkaar had geschud en zodanig stevig in een doek had gewikkeld dat het kind niet meer kon bewegen", voegde Poelmans nog toe aan haar vordering.