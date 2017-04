Moet er nog een fietspad zijn?

Opvallend beeld in de Schareburgstraat, vlak bij de Viswijk, in Blankenberge: de lijnen van de oude en nieuwe fietspaden lopen er dwars door en naast elkaar.

Het is een verwarrende situatie voor heel wat fietsers. "De situatie wordt op korte termijn aangepakt. De reinigingsfirma zal zo snel mogelijk ter plaatse komen", zegt schepen van Openbare Werken Ivan De Clerck (Open Vld). De vernieuwing van de fietspaden in de omgeving van de Viswijk stond al langer gepland. "We wilden nog tijdens de paasvakantie de werken achter de rug hebben. Vandaar dat we beslisten de nieuwe lijnen al te schilderen", duidt Ivan De Clerck. Voor heel wat fietsers lijkt de situatie verwarrend. Volgens De Clerck komt er heel binnenkort een oplossing. "De reinigingsfirma komt zo snel mogelijk. Wat betreft de fietsers, zij moeten de buitenste lijnen zien als het vak waarin ze mogen rijden. We hebben er alles aan gedaan om het comfort voor de fietsers te vergroten. Op de meeste plaatsen is het fietspad bijna dubbel zo breed dan voordien. Op hele korte termijn zullen de oude markeringen verdwenen zijn." (MMB)