Doodgereden op laatste vakantiedag

Een zorgeloze vakantie. Dat was het plan van Ronny Soenen (61) en Anne Lambert (59) toen ze begin vorige week uit Blankenberge vertrokken richting het zonnige Roses - een populaire badplaats in Spanje. Amper een week later keerde Anne alleen terug naar huis. Het koppel logeerde de hele week bij hun beste vrienden Jacky Genesse (59) en Kari Vandenberghe (54) die dertig jaar geleden de Belgische kust ruilden voor een avontuur in Spanje als eigenaars van de Minigolf Greens. Ontelbare keren gingen Ronny en Anne logeren in het appartement boven de minigolf. Om te genieten, vooral. Ook de komende jaren waren ze vast van plan terug te keren naar Roses. Een 38-jarige Franse bestuurder besliste daar afgelopen zondagmiddag echter anders over. Hij reed aan hoge snelheid en onder invloed van cocaïne Ronny Soenen (61) van de baan. De zestiger was enkele minuten voordien vertrokken voor een laatste fietstocht door de Spaanse bergen. Zijn vrouw Anne bleef achter om het appartement op te ruimen. "Normaal gaat ze altijd mee. Altijd. Ze gingen bijna elke dag samen fietsen. Net nu bleef ze achter om de laatste voorbereidingen te treffen voor hun terugreis", zucht Kari.

Slachtoffer Ronny Soenen. - Mathias Mariën

Sprakeloos

De impact van de aanrijding was enorm. Metersver werd Ronny meegesleurd op de motorkap van de zwarte Porsche Cayenne. De zestiger viel hard op het asfalt en overleed ter plaatse. Het nieuws sloeg bij zijn vrouw en beste vrienden in als een bom. "Het telefoontje van de hulpdiensten over het ongeval vergeet ik nooit meer", getuigt Kari Vandenberghe. "Ze vertelden dat er iets was gebeurd. Jacky (haar man en beste vriend van Ronny, red.) is meteen ter plaatse gegaan. Alle hulp kwam te laat. Ronny is ter plaatse overleden aan zijn verwondingen", snikt Kari. Wat volgde was een rollercoaster van emoties. "Zowel Anne als ik waren sprakeloos. Zoiets kon toch niet? Ronny was altijd heel voorzichtig op zijn fiets. Net voor hij vertrok, vertelde hij me nog vol trots over zijn gele Eddy Merckx-truitje. 'Zo kunnen ze me altijd goed zien', vertelde hij. Fietsen was zijn grote passie. Het is ongelofelijk dat hij er niet meer is", getuigt Kari.



Ronny was nog maar net met pensioen en zat nog boordevol plannen. De komende tijd zou hij zich nog meer toeleggen op het fietsen. De zestiger was ook nog steeds actief op het voetbalveld bij een lokaal ploegje in De Haan. Het roekeloze rijgedrag van de 38-jarige Fransman maakte een einde aan al die plannen.