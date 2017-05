Celstraf voor buurvrouw die berken vergiftigt

Petroleumgeur

"Mijn vrouw vroeg nog wat ze aan het doen was maar ze antwoordde ontwijkend. Ze vertelde dat ze haar kat gevolgd was en dat ze net zelf haar bomen aan het mesten was geweest met een gieter. Ik ben meteen gaan kijken en ik rook meteen een zware stinkende petroleumgeur. Toen ik mijn buurman erbij haalde, merkte hij op dat er ook gaten in onze bomen geboord waren van tien centimeter diep. We hebben meteen een eerste proces-verbaal laten opstellen en toen is de miserie begonnen."



C. moest zich vorige maand voor de rechter komen verantwoorden. Ze deed dat bij monde van haar advocaat, maar die gebaarde van krommenaas. "Het hele dossier is een lege doos", fulmineerde hij voor de rechter en hij vroeg resoluut de vrijspraak. Daar ging de rechter niet op in want die zag verschillende elementen in het dossier die C. als schuldige aanwezen. Florimond en zijn vrouw installeerden een wildcamera in de tuin om alles in de gaten te houden. Op 24 juli 2015 kwam de buurvrouw rond half een 's nachts in beeld terwijl ze opnieuw verdachte handelingen uitvoerde in de tuin van haar overburen. Een week eerder merkte een andere buur C. bovendien ook nog eens op rond 23 uur toen ze ronddwaalde met een gieter in de hand tussen de drie berken. Opnieuw werd er een doordringende brandstofgeur waargenomen. Voor de rechter elementen genoeg om de 64-jarige vrouw schuldig te bevinden. Ze kreeg een maand cel met uitstel en ze moet haar buren zo'n 3.500 euro schadevergoeding.



"De bewezen strafbare feiten duiden op een asociale en oneerlijke ingesteldheid bij de beklaagde. Ze toont geen enkel schuldinzicht en is niet bereid de verantwoordelijkheid op te nemen", aldus de rechter in het vonnis.